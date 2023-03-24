Yerli otomobil Togg için ön sipariş sayısı 100 bini buldu!

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş. < teşekkürler="" türkiye=""> Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor." denildi.
2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.
Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.
Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.
14 MART'TA SATIŞ FİYATI AÇIKLANMIŞTI
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini 14 Mart'ta açıklamıştı.
YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI BELLİ OLDU! VİDEO İZLE
Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor.
Togg T10X, doğuştan elektrikli, bağlantılı ve hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle bir otomobilden fazlası.— Togg (@Togg2022) March 14, 2023
16-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek ön siparişe katılmak için https://t.co/JKIdgmkU8Y'ye girin veya Trumore'u indirin: https://t.co/C4dQwhRmcF#T10X #Togg pic.twitter.com/05RqLKITx4
İşte Togg T10X'in fiyatları:
📌V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
📌V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
📌V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL