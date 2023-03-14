Haberler Son Dakika Videoları TOGG KAÇ PARA? TOGG ne kadar? Yerli otomobil ön sipariş alım tarihleri ve TOGG fiyatı belli oldu! | Togg T10X, 953 bin TL... VİDEO

TOGG KAÇ PARA? TOGG ne kadar? Yerli otomobil ön sipariş alım tarihleri ve TOGG fiyatı belli oldu! | Togg T10X, 953 bin TL... VİDEO

TOGG KAÇ PARA? TOGG ne kadar? Yerli otomobil ön sipariş alım tarihleri ve TOGG fiyatı belli oldu! | Togg T10X, 953 bin TL... VİDEO
14.03.2023 15:11

OTOMATİK OYNAT

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TOGG KAÇ PARA? TOGG ne kadar? sorusu yanıt buldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatı bugün açıklandı. Togg'dan yapılan açıklamada, "16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak" denildi. Togg CEO'su Karakaş, "Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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