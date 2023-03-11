Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: TOGG bu hafta satışa çıkıyor!

"İDDİAMIZDAN ALLAH'IN İZNİYLE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kacır, Türkiye'nin diğer alanlardaki başarılarını da anlatarak tüm sektörlerde büyük bir atılım ve hamle içinde olunduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarına da değinen Kacır, "Cumhuriyetimiz 100 yaşına adım attı. Biz bu Cumhuriyeti tam bağımsızlık iddiasıyla kurduk ve bu iddiamızdan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz. İşte savunma sanayi bu iddianın altındaki önemli mühürlerden biridir. Ama biliyoruz ki sadece savunma sanayisi değil, tüm alanlarda, kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, bu iddiaya sahip olmaya devam etmek için mutlak bir ön koşuldur." şeklinde konuştu.

"14 MAYIS ÇOK ANLAMLI BİR TARİH"

Kacır, tüm diğer sektörlerde de benzer başarı hikayelerini çoğaltabilmek için daha fazla gayet göstereceklerini ifade ederek, 2030'a kadar ülkede en az 100 bin teknoloji geliştiren yeni şirket kurulmasına vesile olmak için çaba göstereceklerini vurguladı. Milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerinin sayısını 7 yıl içerisinde 100'e çıkaracaklarını dile getiren Kacır, "Artık önümüzdeki iki ay Türkiye için bir seçim dönemi. 14 Mayıs 2023'te milletimiz hep birlikte sandık başına gidecek. Tabii 14 Mayıs çok anlamlı bir tarih. Türk demokrasi tarihi için hepimizin hafızalarında kazınmış, çocuk yaştan itibaren hepimizin öğrendiği bir tarih." diye konuştu.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

İnşallah bu tarihe yakışır şekilde Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı yolculuğunda yoluna güçlü şekilde devam eden bir ülke kılmak adına hep birlikte üzerimize düşeni en iyi, en kuvvetli şekilde yapacağımıza yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu güzel ülke için, medeniyetimiz için, mazlum milletler için hep birlikte daha yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.