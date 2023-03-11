Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır duyurdu: TOGG bu hafta satışa çıkıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu toplantısına katıldı.
"ALLAH'IN İZNİYLE TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TOGG SATIŞA ÇIKIYOR OLACAK"
Programda konuşan Kacır, ülkenin büyük bir felaketle mücadele ettiğini, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi. Kacır, Türkiye'nin bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline geldiğini belirterek, "Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak." dedi.
Ülkenin büyük bir felaketle mücadele ettiğini, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi. İlk andan itibaren devletin en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görülmemiş bir çabayı ortaya koyduğunu aktaran Kacır, "Allah'ın izniyle, inşallah biz bu şehirleri yeniden inşa edecek, yeniden ihya edecek ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacak bir inanca ve iddiaya sahibiz." diye konuştu.