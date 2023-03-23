6'lı koalisyonun ortağı İyi Parti'de terör krizi! Yavuz Ağıralioğlu "PKK'ya katil diyemiyorsunuz" dedi fondaşları HDP güzellemesi yaptı

Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
6'LI KOALİSYONUN ORTAĞI İYİ PARTİ'DE TERÖR KRİZİ! VİDEO İZLE
TERÖR PAZARLIK MESELESİ OLMAZ
Terörün siyasi ayağı HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacağını beyan ettiğini belirten Ağıralioğlu, "Ben partim adına yetkili oldum; grup başkanvekilliği, parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı da dahil, şimdi de İstanbul milletvekili ve genel idare kurulu üyesi, Türk milletinin şerefli bir evladı olarak söylüyorum ki HDP'nin dahil olduğu bir denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Biz terörü, memleketin en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.
"BİRİSİ 'TERÖR' DEYİNCE 'KÜRT' DENMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP yetkililerinin Türk Devleti'ne "katil", Türk mahkemelerine "zalim", Türk ordusuna "işgalci" dediklerini aktardı.
DEVLETE 'KATİL' DERKEN GÖSTERDİĞİNİZ CÜRETKARLIĞI BİR KERE PKK'YA 'KATİL' DERKEN GÖSTEREMEDİNİZ
HDP'li yetkililerin, güvenlik operasyonlarını da "Kürdistan işgali" olarak nitelendirdiğini belirten Ağıralioğlu, "Meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorlar. Defalarca söyledim devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz." diye konuştu.
İYİ PARTİ'NİN FONDAŞLARI HAREKETE GEÇTİ
Terörle masaya oturulmayacağını belirten Yavuz Ağıralioğlu'nun aksine İyi Parti'nin fondaş medyası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak için harekete geçti.