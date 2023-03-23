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    • 23.03.2023 12:52
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    • 23.03.2023 13:13
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    6'lı koalisyonun ortağı İyi Parti'de terör krizi! Yavuz Ağıralioğlu "PKK'ya katil diyemiyorsunuz" dedi fondaşları HDP güzellemesi yaptı

    Günlerdir istifa edeceği konuşulan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 6'lı koalisyonun yeni ortağı terörün siyasi ayağı HDP'ye zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Terörle masaya oturulmayacağını belirten Ağıralioğlu'nun aksine İyi Parti'nin fondaş medyası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak için hareket geçti. İyi Parti'nin fondaşı Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ HDPKK'ya "vatansever" derken gazetenin Ankara temsilcisi Uğuroğlu, "HDP, PKK terör örgütüdür diyemezsin" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6’lı koalisyonun ortağı İyi Parti’de terör krizi!

    Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

    6'LI KOALİSYONUN ORTAĞI İYİ PARTİ'DE TERÖR KRİZİ! VİDEO İZLE

    TERÖR PAZARLIK MESELESİ OLMAZ
    Terörün siyasi ayağı HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacağını beyan ettiğini belirten Ağıralioğlu, "Ben partim adına yetkili oldum; grup başkanvekilliği, parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı da dahil, şimdi de İstanbul milletvekili ve genel idare kurulu üyesi, Türk milletinin şerefli bir evladı olarak söylüyorum ki HDP'nin dahil olduğu bir denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Biz terörü, memleketin en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.

    "BİRİSİ 'TERÖR' DEYİNCE 'KÜRT' DENMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ"
    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP yetkililerinin Türk Devleti'ne "katil", Türk mahkemelerine "zalim", Türk ordusuna "işgalci" dediklerini aktardı.

    DEVLETE 'KATİL' DERKEN GÖSTERDİĞİNİZ CÜRETKARLIĞI BİR KERE PKK'YA 'KATİL' DERKEN GÖSTEREMEDİNİZ
    HDP'li yetkililerin, güvenlik operasyonlarını da "Kürdistan işgali" olarak nitelendirdiğini belirten Ağıralioğlu, "Meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorlar. Defalarca söyledim devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' derken gösteremediniz." diye konuştu.

    İYİ PARTİ'NİN FONDAŞLARI HAREKETE GEÇTİ
    Terörle masaya oturulmayacağını belirten Yavuz Ağıralioğlu'nun aksine İyi Parti'nin fondaş medyası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak için harekete geçti.



        ELİ KANLI ÖRGÜTÜN SİYASİ UZANTISI HDP'NİN VATANSEVER
        Yavuzağıralioğlu'na skandal ifadelerle saldıran İyi Parti'nin fondaşı Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, katıldığı yayında PKK'nın siyasi uzantısı HDP güzellemesi yaptı. Eli kanlı örgütün siyasi uzantısını aklamaya çalışan Demirağ, "HDP'nin ne kadar vatansever olduğunu, en az bizim kadar bu ülkeyi sevdiklerini bugün aldıkları aday çıkarmıyoruz kararıyla kanıtlamışlardır, al sana manşet" dedi.

        İP'İN FONDAŞI: HDP, PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEZSİN
        HDP için bir başka aklama operasyonu ve söylemi ise bir televizyon kanalında yaşandı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, "HDP güzellemesi yapılmaz çünkü HDP bir terör örgütü uzantısıdır. Terörde bir insanlık suçudur." dedi. İyi Parti yayın organı Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu ise Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'lilere olmasına rağmen, "HDP, PKK terör örgütüdür diyemezsin." ifadelerini kullandı.

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