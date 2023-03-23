6'lı koalisyonun ortağı İyi Parti'de terör krizi! Yavuz Ağıralioğlu "PKK'ya katil diyemiyorsunuz" dedi fondaşları HDP güzellemesi yaptı

Altılı koalisyonun ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

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TERÖR PAZARLIK MESELESİ OLMAZ

Terörün siyasi ayağı HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacağını beyan ettiğini belirten Ağıralioğlu, "Ben partim adına yetkili oldum; grup başkanvekilliği, parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı da dahil, şimdi de İstanbul milletvekili ve genel idare kurulu üyesi, Türk milletinin şerefli bir evladı olarak söylüyorum ki HDP'nin dahil olduğu bir denklemde, terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Biz terörü, memleketin en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.