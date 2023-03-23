6'lı koalisyonun ortağı İyi Parti'de terör krizi! Yavuz Ağıralioğlu "PKK'ya katil diyemiyorsunuz" dedi fondaşları HDP güzellemesi yaptı

Günlerdir istifa edeceği konuşulan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 6'lı koalisyonun yeni ortağı terörün siyasi ayağı HDP'ye zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Terörle masaya oturulmayacağını belirten Ağıralioğlu'nun aksine İyi Parti'nin fondaş medyası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak için hareket geçti. İyi Parti'nin fondaşı Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ HDPKK'ya "vatansever" derken gazetenin Ankara temsilcisi Uğuroğlu, "HDP, PKK terör örgütüdür diyemezsin" dedi.