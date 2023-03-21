Sağlık lisansiyeri nedir, ne iş yapar? Sağlık lisansiyeri görevleri nelerdir, ne iş yapar? Sağlık lisansiyeri bölümleri ve maaşları 2023!

SAĞLIK LİSANSİYERİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen 18 Şubat 2010 tarih ve 795 sayılı yazıda, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılacağı belirtilmişti.

Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezunu olup da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmakta olan personel, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıkları 10 Şubat 2010 tarihi itibariyle ek bir derece alabiliyor.