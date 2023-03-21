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    • 21.03.2023 10:26
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    Sağlık lisansiyeri nedir, ne iş yapar? Sağlık lisansiyeri görevleri nelerdir, ne iş yapar? Sağlık lisansiyeri bölümleri ve maaşları 2023!

    Sağlık lisansiyeri nedir, ne iş yapar soruları 42. 500 yeni personel alımı duyurusu sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1.494 sağlık lisansiyeri alınacağını açıkladı. Peki Sağlık lisansiyeri görevleri nelerdir, ne iş yapar? İşte Sağlık lisansiyeri bölümleri ve maaşları 2023!

    Sağlık lisansiyeri nedir, ne iş yapar?

    Sağlık Bakanlığı bünyesine 2023 yılında toplam 85 bin alım yapılacak. 1. etapta 42. 500 alım tamamlandı. Gözler bir süredir 2. etap alımlarındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında yeni 42. 500 personel alım için başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Alımlar arasında yer alan Sağlık lisansiyeri hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Sağlık lisansiyeri nedir, ne iş yapar? Sağlık lisansiyeri görevleri nelerdir, ne iş yapar?

    SAĞLIK LİSANSİYERİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen 18 Şubat 2010 tarih ve 795 sayılı yazıda, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılacağı belirtilmişti.

    Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezunu olup da Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmakta olan personel, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldıkları 10 Şubat 2010 tarihi itibariyle ek bir derece alabiliyor.

    SAĞLIK LİSANSİYERİ MAAŞLARI 2023!

    Sağlık lisansiyerinin maaşları hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. 2023 yılı memur maaşları ise şöyle;

    Ocak ayında en düşük memur maaşı tutarı 11.848 TL oldu.
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    Haberler Haberler Sağlık lisansiyeri nedir, ne iş yapar? Sağlık lisansiyeri görevleri nelerdir, ne iş yapar? Sağlık lisansiyeri bölümleri ve maaşları 2023!
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