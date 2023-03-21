Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık.

YENİ İPEK YOLU OLACAK

Kalkınma Yolu Projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesilesiyle ifade etmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz.