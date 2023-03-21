Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, görüşme sonrası Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık.
YENİ İPEK YOLU OLACAK
Kalkınma Yolu Projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesilesiyle ifade etmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz.
PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYIN
Görüşmede PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.
IRAK'IN SU SIKINTISINA ÇÖZÜM
Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık.