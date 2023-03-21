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    • 21.03.2023 10:54
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    • 21.03.2023 20:08
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    Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve es-Sudani açıklamalarda bulundu. "Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgemize Yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğine inanıyorum." diyen Erdoğan, Irak halkına kuraklık için bir müjde verdi. Erdoğan, "Irak'ın sıkıntısını gidermek için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artıma kararı aldık." dedi. Başkan Erdoğan terör örgütü PKK'ya karşı da bir çağrı yaptı.

    takvim.com.tr
    Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret

    Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

    RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
    Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, görüşme sonrası Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kabul ettiğimiz Ankara bildirisiyle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık.

    YENİ İPEK YOLU OLACAK
    Kalkınma Yolu Projesini bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum. Türkiye, Irak halkının gerçek dostu olduğunu her vesilesiyle ifade etmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün en büyük savunucu da yine Türkiye'dir. Bizler terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen ve bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz.

    PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYIN
    Görüşmede PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

    IRAK'IN SU SIKINTISINA ÇÖZÜM
    Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık.

        SUDANİ'DEN TEŞEKKÜR
        Irak Başbakanı Sudani, "Bizler, tüm (Türk) kardeşlerimiz iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız" dedi. Sudani, Başkan Erdoğan için de, "Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

        TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ TÜM YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILDI

        Ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirildi.

        Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.
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