SAĞLIK BAKANLIĞI 42.500 PERSONEL ALIMI! Sağlık Bakanlığı 2. alım başvuru nasıl yapılır? İŞKUR-ÖSYM BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU! Ebe, hemşire, tekniker...

Sağlık Bakanlığı 42.500 yeni personel alımına ilişkin son dakika açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süredir merakla beklenen 2. alıma ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin başlatıldığını belirterek ''42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...