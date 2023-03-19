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    • Haberler
    • 19.03.2023 08:40
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    • 19.03.2023 09:03
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    6'lı koalisyonda CB yardımcılığı krizi! Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın arkasındaki güçler pişman oldu: "Biz yanlış yaptık"

    6'lı koalisyonda CB yardımcılığı krizi büyüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkıp tekrar oturması sonrası perde arkasında okyanus ötesinden gelen bir talimat olduğu iddia edilirken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Acaba Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve arkasındaki güçler "Biz yanlış yaptık" diye pişman mı oldu? Anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşmeden kriz ihtimali bitmeyecek..." ifadelerini kullandı. Övür, "Peki, üç veya dört dönemdir milletvekilliği yapan MYK üyeleri, grup başkan vekilleri adaylık başvurusu yapacak mı? Yaparlarsa CHP'de kıyamet kopar. Ama CHP'lilere göre asıl kıyamet yüzde birlik, binde dörtlük partilerin CHP listelerinde görünmesiyle yaşanacak." diyerek CHP içindeki liste krizine de değindi.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonda CB yardımcılığı krizi!

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime günler kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıttı. Akşener 'noter ve kumar masası' diye adlandırdığı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" denmesinin ardından geri döndü.

    PARTİ BAŞKANLARI VEKİL OLSUN
    Mansur Yavaş 5 genel başkan ile birlikte yardımcılık yapacak olmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti. Yavaş, "Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



    MUTABAKATA UYGUN HAREKET ET
    Yavaş'a yanıt DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den geldi. Şahin, "Altı lider imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir." dedi. İdris Şahin bir de Yavaş'ın belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığını aynı anda yapabilirim sözlerine yanıt vererek, "Anayasal olarak mümkün değil" ifadesini kullandı.


        TALİMAT OKYANUS ÖTESİNDEN
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ve FETÖ sevinç çığlıkları atarken Meral Akşener masaya nasıl geri döndüğü ayrı bir merak konusu oldu. Bu konuya ilişkin İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan bomba bir açıklama yaptı. Akşener'in dönüşü için FETÖ'yü işaret eden Reşat Erdoğan, "Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi." dedi.



        AKŞENER, İMAMOĞLU, YAVAŞ VE ARKASINDAKİ GÜÇLER "BİZ YANLIŞ YAPTIK" DİYE PİŞMAN MI OLDU?
        Karşılıklı restler sonrası konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 6'lı koalisyonundaki krizin önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceğine işaret etti. Övür, "Acaba Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve arkasındaki güçler "Biz yanlış yaptık" diye pişman mı oldu? Anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşmeden kriz ihtimali bitmeyecek..." ifadelerini kullandı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına başından beri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kazanacak aday" gerekçesiyle hep itiraz etti. Hatta 2 Mart'ta masayı bile dağıttı. 6 Mart'ta ise Kılıçdaroğlu'nun yanına İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarını "icracı cumhurbaşkanı yardımcısı" formülüyle monte ettirip geri döndü ama o formülü bile uygulatamadı.
        Hayal kırıklığı yüzündeki çöküntüden belliydi.


        Ancak hayal kırıklığı yaşayan sadece o değildi. Önceki gün Habertürk TV'ye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş herkesi şoke eden bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya yardımcılığı konusunda çok da hevesli görünmeyen Yavaş, meğer yardımcılığı bile kimselerle paylaşmak istemiyormuş:
        "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik; cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkan'ı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik."
        Şu sözleri de krizin işareti gibi: "Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."
        Yavaş hâlâ umutlu ki, "Genel başkanlarla konuşacağım" diyebiliyor.
        Acaba bu umudu sadece Yavaş mı taşıyor yoksa arka planda Akşener ve bazı küresel merkezler de var mı?

            HABERTÜRK'ÜN SEÇİLMESİ TESADÜF MÜ?
            Siyaset kulislerinde bu işin arka planının çok daha karmaşık olduğu, Habertürk TV'nin de bu konuda özel bir misyon üstlendiği konuşuluyor. Önce Akşener'in, sonra da Yavaş'ın yayına çıkartılması buna örnek olarak veriliyor. Bunun da tesadüf olmadığı, bu grup ile Yavaş arasındaki ilişkinin ve sıkı bağların iki dönem Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı döneme kadar uzandığı, sonra da İyi Parti'nin devreye girmesiyle siyasi boyut kazandığı söyleniyor.


            Bu tablodan çıkan sonuç şu: Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu'nu dayatmayla cumhurbaşkanı adayı yapmasını, sadece Akşener ve partisi değil, onların arkasındaki güçler de istemiyor. Aksi halde Yavaş, pişmiş aşa su katarcasına ortaya çıkıp iki cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesini yeniden tartışmaya açmazdı.
            Acaba Akşener, İmamoğlu, Yavaş ve arkasındaki güçler "Biz yanlış yaptık" diye pişman mı oldu?
            Anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşmeden kriz ihtimali bitmeyecek...

            ***

            CHP'DE ESKİ-YENİ MİLLETVEKİLİ KAVGASI
            Altılı Masa'daki adaylık kavgası soğumadan partilerde beklenen liste kavgası da başladı. Beklenti öncelikle CHP listelerine girecek DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partililerin sayısı ve yerleriyle ilgili olacağı doğrultusundaydı.
            Büyük ihtimalle onunla da ilgisi var ama ilk kavga CHP'de adaylık başvurusuyla ilgiliydi. Parti yönetimi, eski milletvekillerinin başvurmamalarını istemiş. İsteyenler de Bülent Tezcan, Engin Altay ve Engin Özkoç gibi eski kurtların başını çektiği üyeler. Onlara göre, iki dönem veya çok daha önce milletvekilliği yapanlar adaylık başvurusu yapamayacak.


                Bu kararın duyulması CHP kulislerini bayağı karıştırdı. En çok sorulan soru da şu:
                Peki, üç veya dört dönemdir milletvekilliği yapan MYK üyeleri, grup başkan vekilleri adaylık başvurusu yapacak mı?
                Yaparlarsa CHP'de kıyamet kopar. Ama CHP'lilere göre asıl kıyamet yüzde birlik, binde dörtlük partilerin CHP listelerinde görünmesiyle yaşanacak.
                Kılıçdaroğlu aday oldu ama herhalde ağız tadıyla bir adaylık süreci yaşayamayacak.

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                Kentsel dönüşüme CHP engeli
                Haberler Haberler 6'lı koalisyonda CB yardımcılığı krizi! Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın arkasındaki güçler pişman oldu: "Biz yanlış yaptık"
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