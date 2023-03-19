6'lı koalisyonda CB yardımcılığı krizi! Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın arkasındaki güçler pişman oldu: "Biz yanlış yaptık"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime günler kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıttı. Akşener 'noter ve kumar masası' diye adlandırdığı koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" denmesinin ardından geri döndü.
PARTİ BAŞKANLARI VEKİL OLSUN
Mansur Yavaş 5 genel başkan ile birlikte yardımcılık yapacak olmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti. Yavaş, "Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
MUTABAKATA UYGUN HAREKET ET
Yavaş'a yanıt DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den geldi. Şahin, "Altı lider imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir." dedi. İdris Şahin bir de Yavaş'ın belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığını aynı anda yapabilirim sözlerine yanıt vererek, "Anayasal olarak mümkün değil" ifadesini kullandı.