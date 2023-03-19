1915 Çanakkale Köprüsü 415 milyon avro tasarruf sağladı

"KÖPRÜYÜ 2,2 MİLYON ARAÇ KULLANDI"

Açılışından bugüne geçen 1 yılda, zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro ve toplamda 415 milyon avro tasarruf edildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mart 2022'den itibaren köprümüzü 2,2 milyon araç kullandı. Sürekli aynı masalı okuyanlara, milletimizi yanıltmak isteyenlere öğreteceğiz! Araç tahmin modellemesi ile finansman geri ödemesi için gerekli araç sayısı garantisi arasındaki farkı anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce milletimize açıkladığımız ve mühendislikten, hizmetten biraz olsun anlayan herkesin de bildiği gibi, bu kapasite zaman içinde gelişecek ve tıpkı diğer Ulaştırma yatırımlarında olduğu gibi Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi planlamalar dahilinde, garanti karşılama oranlarını yakalayacak ve geçecektir."