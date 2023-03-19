1915 Çanakkale Köprüsü 415 milyon avro tasarruf sağladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bugüne geçen 1 yılda 415 milyon avro tasarruf edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, bugün bir gazetede, "1915 Çanakkale Köprüsü" ile ilgili yayınlanan habere ilişkin, yazılı açıklama yapıldı.
Deprem ve sel felaketleri nedeniyle yaraları sarmak, milletin acısını hafifletmek, afetlerden etkilenen bölgeleri yeniden bayındır kılmak için gayret edildiği belirtilen açıklamada, bu dönemde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin de ülke ve millet için ayrı bir önem taşıdığı vurgulandı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında gösterilen üstün başarıyla, sözleşme tarihinden 1,5 yıl önce tamamlandığına dikkati çekilen açıklamada, ülke ve milletin Hazineden 1 kuruş çıkmadan, 2,545 milyar avro yapım maliyeti olan köprüye sahip olunduğu aktarıldı. Böylece saatler süren feribot çilesinin sona erdiği ve boğaz geçiş süresinin 6 dakikaya indiğine işaret edilen açıklamada, Trakya ve Batı Anadolu'daki sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine ivme kazandırıldığı, bölgelerin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra kesintisiz ulaşımla sosyal bağların ve turizmin de güçlendirildiği anlatıldı.