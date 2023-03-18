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    • 18.03.2023 11:10
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    • 18.03.2023 11:13
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    Son dakika: 11 yıl sonra Mısır'da ilk temas: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile başkent Kahire'de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

    AJANSLAR
    11 yıl sonra Mısır’da ilk temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

    11 YIL SONRA BİR İLK
    Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

    Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi. Buluşmanın, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

    Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.

    Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

    TAZİYE İÇİN GELMİŞTİ
    Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

    Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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    Haberler Haberler Son dakika: 11 yıl sonra Mısır'da ilk temas: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
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