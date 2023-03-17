Rönesans’ı denetleyen Ali Onur Çinçinoğlu CHP'li Lütfü Savaş'ın ‘prensi’ çıktı

Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdi. CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Ali Onur Çinçinoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı.



BELEDİYENİN STANDINDA

Yapı denetim firması sorumlusu Çinçinoğlu'nun ayrıca, geçtiğimiz 17-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden heyette olduğu saptandı.