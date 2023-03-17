Rönesans’ı denetleyen Ali Onur Çinçinoğlu CHP'li Lütfü Savaş'ın ‘prensi’ çıktı

Asrın deprem felaketinden en fazla etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da yıkımın simgeleri arasına giren 249 daireli Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtları ortaya çıktı.
Ulaşılan bilgi ve belgelere göre; binanın yapı denetim sorumluluğunu CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yakın bir isim olan Yetkin Yapı Denetim isimli şirketin sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu yürüttü.
Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdi. CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Ali Onur Çinçinoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı.
BELEDİYENİN STANDINDA
Yapı denetim firması sorumlusu Çinçinoğlu'nun ayrıca, geçtiğimiz 17-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden heyette olduğu saptandı.