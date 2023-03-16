Son dakika: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor! AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: Aday başvuruları uzatıldı

Son dakika haberi... AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz önemli A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ADAY BAŞVURULARI UZATILDI

Cumartesi günü sona erecek aday müracaatlarının uzatıldığını belirten Yavuz, "Çarşamba gününe kadar aday müracaatlarını alacağız." dedi.

"Aday listeleri hazır" iddiasının doğru olmadığını belirten Yavuz, 3 dönem kuralıyla ilgili olarak, "Aday müraacatından dönem sınırlaması yok." ifadelerini kullandı.

"Bakanlar aday listesinde yer alacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Yavuz, "9 Nisan'a kadar partiler liste hazırlığı yapabilir." sözleriyle nu kpaının açık olduğuna vurgu yaptı

"BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİM ARTIYOR"

AK Parti tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarını da değerlendiren Yavuz, "Cumhurbaşkanımız önceki oy oranının altına düşmeyecek." derken "Seçim havasına girdikçe Cumhurbaşkanımıza eğilim artıyor." açıklamasında bulundu.

"YENİDEN REFAH İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Barajın 7'ye düşürlmesine ilişkin konuşan Yavuz, "Barajın aşağı çekilmesi başkanlık sistemiyle mümkün oldu." dedi.

Yavuz, son olarak Cumhur İttifakı'nın genişlemesiyle ilgili olarak, Yeniden Refah Partisi'yle görüşmeleri devam ettiğini söyledi.