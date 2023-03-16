Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.03.2023 17:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2023 18:04
    ABONE OL

    Son dakika: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor! AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: Aday başvuruları uzatıldı

    Son dakika haberi... A Haber'de seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, milletvekili adaylık başvurularının cumartesi gününden çarşmba gününe uzatıldığını açıkladı. Yavuz, 3 dönem kuralıyla ilgili olarak da, "Aday müraacatından dönem sınırlaması yok." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ali İhsan Yavuz: Aday başvuruları uzatıldı

    Son dakika haberi... AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz önemli A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    ADAY BAŞVURULARI UZATILDI
    Cumartesi günü sona erecek aday müracaatlarının uzatıldığını belirten Yavuz, "Çarşamba gününe kadar aday müracaatlarını alacağız." dedi.

    "Aday listeleri hazır" iddiasının doğru olmadığını belirten Yavuz, 3 dönem kuralıyla ilgili olarak, "Aday müraacatından dönem sınırlaması yok." ifadelerini kullandı.

    "Bakanlar aday listesinde yer alacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Yavuz, "9 Nisan'a kadar partiler liste hazırlığı yapabilir." sözleriyle nu kpaının açık olduğuna vurgu yaptı

    "BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİM ARTIYOR"
    AK Parti tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarını da değerlendiren Yavuz, "Cumhurbaşkanımız önceki oy oranının altına düşmeyecek." derken "Seçim havasına girdikçe Cumhurbaşkanımıza eğilim artıyor." açıklamasında bulundu.

    "YENİDEN REFAH İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
    Barajın 7'ye düşürlmesine ilişkin konuşan Yavuz, "Barajın aşağı çekilmesi başkanlık sistemiyle mümkün oldu." dedi.

    Yavuz, son olarak Cumhur İttifakı'nın genişlemesiyle ilgili olarak, Yeniden Refah Partisi'yle görüşmeleri devam ettiğini söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    AK Parti ve MHP’nin adayı Erdoğan!
    Haberler Haberler Son dakika: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor! AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: Aday başvuruları uzatıldı
        loading
        SON DAKİKA