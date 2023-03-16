UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe 1-0 Sevilla (ÖZET)



79'

Fenerbahçe takımında tedavisi tamamlanan Arda Guler tekrar sahada.

79'

Ofsayt! Michael Oliver Sevilla aleyhine ofsayt kararı veriyor.

78'

Arda Guler yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

77'

Sevilla kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

77'

Sevilla kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

75'

Michael Oliver taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sevilla.

74'

Oyuncu değişikliği! Jorge Fernando Pinheiro de Jesus oyuncu değişikliğine gidiyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Mert Hakan Yandaş, çıkan oyuncu Miha Zajc.

74'

Top auta çıkıyor. Sevilla oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

74'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Joshua King ancak isabet yok.

73'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Fenerbahçe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

72'

Oyuncu değişikliği! Sevilla için oyuncu değişikliği. Rafa Mir çıkan oyuncu, Lucas Ocampos giren oyuncu.

72'

Oyuncu değişikliği! Sevilla takımında giren oyuncu Suso, çıkan oyuncu Oliver Torres.

71'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sevilla.

70'

Michael Oliver Fenerbahçe için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Sevilla yarı sahasına yerleşmiş durumda.

69'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

69'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Fenerbahçe takımında şutu çeken oyuncu Attila Szalai.

68'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

68'

Fenerbahçe takımında Enner Valencia kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

67'

Deplasman Takımı Fenerbahçe ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Sevilla.

65'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sevilla.

64'

Aut atışını kullanacak takımSevilla.

64'

Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Fenerbahçe atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Joshua King.

63'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

62'

Taç. Kullanacak takım Sevilla. Fenerbahçe yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

61'

Sevilla rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

61'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Ivan Rakitic sahanın Sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

60'

Korner kazanan takım Sevilla. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Marcos Acuna.

60'

Marcos Acuna, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

59'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Marko Dmitrovic tekrar oyunda.

58'

Oyuncu değişikliği! Sevilla takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Erik Lamela , çıkan oyuncu Youssef En-Nesyri.

55'

İstanbul şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Sevilla takımının sağlık ekibi yerde kalan Marko Dmitrovic için sahada.

53'

Top auta çıkıyor. Sevilla oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

53'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Enner Valencia.

52'

Michael Oliver Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

52'

Michael Oliver autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

51'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

50'

Taç Sevilla takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

49'

Michael Oliver autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

49'

İsabetsiz şut! Fenerbahçe Joshua King ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

48'

Fenerbahçe rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

48'

Top auta çıkıyor. Sevilla oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

48'

Arda Guler isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

46'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

46'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

45'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

45'

Michael Oliver Fenerbahçe yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Sevilla atışı kullanacak taraf.

İlk 45 dakika sona erdi.

45'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Arda Guler sahanın Sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

45'

Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

45'

Sarı kart! Loic Bade az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

45'

Hakem Michael Oliver Fenerbahçe hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

45'

Fenerbahçe takımında Serdar Aziz sarı kart ile cezalandırıldı.

45'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

45'

Fenerbahçe kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sevilla.

44'

Rakip yarı sahada gol arayan Sevilla şimdi taç atışı kullanacak.

44'

Michael Oliver Fenerbahçe için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Sevilla yarı sahasına yerleşmiş durumda.

43'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

43'

Michael Oliver Sevilla için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.

42'

Sevilla kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

41'

Fenerbahçe rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

40'

Gol! Enner Valencia takımını penaltı atışıyla öne geçiren oyuncu. İstanbul şehrinde skor şimdi 1-0.

37'

Sevilla kendi yarı sahasında taç kullanacak.

34'

Sevilla kendi yarı sahasında taç kullanacak.

34'

Fenerbahçe rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

34'

Deplasman Takımı atağı ofsayt ile kesiliyor.

33'

Sevilla Fenerbahçe yarı sahasında faul kazanıyor.

32'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Sevilla atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

32'

Fenerbahçe takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu İsmail Yüksek.

31'

Serbest vuruş! Michael Oliver Sevilla yarı alanında hücumda olan Fenerbahçe lehine faul çalıyor.

29'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

29'

Taç Fenerbahçe takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

28'

Sevilla rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

28'

Fenerbahçe kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sevilla.

27'

Maçın hakemi Michael Oliver, Sevilla takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

25'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

23'

Hakem Michael Oliver düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

22'

Michael Oliver Sevilla lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

21'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

21'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Fenerbahçe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

19'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Fenerbahçe.

18'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Michy Batshuayi, yerine giren oyuncu Joshua King.

15'

Michael Oliver sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Michy Batshuayi

15'

Hakem Michael Oliver düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

14'

Frikik! Hakem Michael Oliver Deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Sevilla tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

13'

Rakip yarı sahada gol arayan Sevilla şimdi taç atışı kullanacak.

12'

Sevilla takımı Ivan Rakitic ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

12'

Fenerbahçe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

11'

Aut atışını kullanacak takımSevilla.

9'

Sevilla takımı sahanın Sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ivan Rakitic.

8'

Michael Oliver Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

7'

Deplasman Takımı Fenerbahçe ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Sevilla.

7'

Taç. Kullanacak takım Sevilla. Fenerbahçe yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

6'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

6'

Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

5'

Frikik! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sevilla.

5'

Michael Oliver Sevilla yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Fenerbahçe atışı kullanacak taraf.

4'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.

4'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sevilla.

4'

Fenerbahçe takımında Michy Batshuayi çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

3'

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi Sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

2'

Michael Oliver taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Fenerbahçe.