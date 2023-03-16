UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe 1-0 Sevilla (ÖZET)

Fenerbahçe Sevilla maçı EZZEN TV canlı izle! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlıyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe Sevilla ile karşılaştı. İlk maçta deplasmanda 2-0 kaybeden Jorje Jesus'un öğrencileri ikinci maçı 1-0 kaybetmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'nin tek golünü maçın 41. dakikasında penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
90'
Michael Oliver taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sevilla.
90'
Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Mert Hakan Yandaş.
90'
Serbest vuruş! Sevilla Fenerbahçe kalesine yakın yerden frikik kullanacak.
90'
Sevilla takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.
90'
Deplasman Takımı Fenerbahçe ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Sevilla.
90'
Hakem Michael Oliver Sevilla hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.
90'
Frikik! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sevilla.