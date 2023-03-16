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    • Spor
    • 16.03.2023 22:57
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    • 16.03.2023 23:01
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    UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe 1-0 Sevilla (ÖZET)

    Fenerbahçe Sevilla maçı EXXEN üzerinden canlı olarak verilecek. Taraftarlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında 'Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle' yer alıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde heyecan dorukta. İşte EXXEN Fenerbahçe Sevilla maçı canlı yayını ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe 1-0 Sevilla ÖZET

    Fenerbahçe Sevilla maçı EZZEN TV canlı izle! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlıyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe Sevilla ile karşılaştı. İlk maçta deplasmanda 2-0 kaybeden Jorje Jesus'un öğrencileri ikinci maçı 1-0 kaybetmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'nin tek golünü maçın 41. dakikasında penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

    90'
    Michael Oliver taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sevilla.
    90'
    Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Mert Hakan Yandaş.
    90'
    Serbest vuruş! Sevilla Fenerbahçe kalesine yakın yerden frikik kullanacak.
    90'
    Sevilla takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.
    90'
    Deplasman Takımı Fenerbahçe ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Sevilla.
    90'
    Hakem Michael Oliver Sevilla hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.
    90'
    Frikik! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sevilla.

        90'
        Aut atışını kullanacak takımSevilla.
        90'
        Fenerbahçe atağında kafa vuruşunu yapan isim Samet Akaydın ancak top kaleyi bulmuyor. İstanbul şehrindeki maçta skor değişmiyor.
        89'
        Taç. Kullanacak takım Fenerbahçe. Sevilla yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.
        89'
        Fenerbahçe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
        88'
        Sarı kart! İsmail Yüksek maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .
        88'
        Michael Oliver Sevilla lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
        88'
        Sarı kart! Joan Jordan sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!
        87'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi Sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
        86'
        Fenerbahçe takımı sahanın Sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Mert Hakan Yandaş.
        85'
        Michael Oliver autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.


        84'
        Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Sevilla.
        84'
        Hakem Michael Oliver düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Sevilla kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
        83'
        Fenerbahçe oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Diego Rossi, çıkan oyuncu Serdar Aziz.
        83'
        Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe takımında giren oyuncu Joao Pedro, çıkan oyuncu Enner Valencia.
        83'
        Fenerbahçe takımında sakatlanan oyuncu Arda Guler, yerine giren oyuncu Emre Mor.
        82'
        Oyuncu değişikliği! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oynanan maçta Sevilla oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Jesus Navas, sahayı terk eden oyuncu Gonzalo Montiel.
        82'
        Sevilla takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Joan Jordan, çıkan oyuncu Ivan Rakitic.
        82'
        Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Sevilla.
        81'
        Maçın hakemi Michael Oliver, Sevilla takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
        80'
        Rakip yarı sahada gol arayan Sevilla şimdi taç atışı kullanacak.


        79'
        Fenerbahçe takımında tedavisi tamamlanan Arda Guler tekrar sahada.
        79'
        Ofsayt! Michael Oliver Sevilla aleyhine ofsayt kararı veriyor.
        78'
        Arda Guler yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.
        77'
        Sevilla kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
        77'
        Sevilla kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
        75'
        Michael Oliver taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sevilla.
        74'
        Oyuncu değişikliği! Jorge Fernando Pinheiro de Jesus oyuncu değişikliğine gidiyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Mert Hakan Yandaş, çıkan oyuncu Miha Zajc.
        74'
        Top auta çıkıyor. Sevilla oyunu kale vuruşu ile başlatacak.
        74'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Joshua King ancak isabet yok.
        73'
        Hakem serbest atışa karar veriyor. Fenerbahçe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
        72'
        Oyuncu değişikliği! Sevilla için oyuncu değişikliği. Rafa Mir çıkan oyuncu, Lucas Ocampos giren oyuncu.
        72'
        Oyuncu değişikliği! Sevilla takımında giren oyuncu Suso, çıkan oyuncu Oliver Torres.
        71'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sevilla.
        70'
        Michael Oliver Fenerbahçe için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Sevilla yarı sahasına yerleşmiş durumda.
        69'
        Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
        69'
        Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Fenerbahçe takımında şutu çeken oyuncu Attila Szalai.
        68'
        Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.
        68'
        Fenerbahçe takımında Enner Valencia kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.
        67'
        Deplasman Takımı Fenerbahçe ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Sevilla.
        65'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sevilla.
        64'
        Aut atışını kullanacak takımSevilla.
        64'
        Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Fenerbahçe atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Joshua King.
        63'
        Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
        62'
        Taç. Kullanacak takım Sevilla. Fenerbahçe yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.
        61'
        Sevilla rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.
        61'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Ivan Rakitic sahanın Sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
        60'
        Korner kazanan takım Sevilla. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Marcos Acuna.
        60'
        Marcos Acuna, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.
        59'
        Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Marko Dmitrovic tekrar oyunda.
        58'
        Oyuncu değişikliği! Sevilla takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Erik Lamela , çıkan oyuncu Youssef En-Nesyri.
        55'
        İstanbul şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Sevilla takımının sağlık ekibi yerde kalan Marko Dmitrovic için sahada.
        53'
        Top auta çıkıyor. Sevilla oyunu kale vuruşu ile başlatacak.
        53'
        Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Enner Valencia.
        52'
        Michael Oliver Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
        52'
        Michael Oliver autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.
        51'
        Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.
        50'
        Taç Sevilla takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.
        49'
        Michael Oliver autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.
        49'
        İsabetsiz şut! Fenerbahçe Joshua King ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.
        48'
        Fenerbahçe rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.
        48'
        Top auta çıkıyor. Sevilla oyunu kale vuruşu ile başlatacak.
        48'
        Arda Guler isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.
        46'
        Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
        46'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
        45'
        Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.
        45'
        Michael Oliver Fenerbahçe yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Sevilla atışı kullanacak taraf.
        İlk 45 dakika sona erdi.
        45'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Arda Guler sahanın Sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.
        45'
        Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.
        45'
        Sarı kart! Loic Bade az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.
        45'
        Hakem Michael Oliver Fenerbahçe hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.
        45'
        Fenerbahçe takımında Serdar Aziz sarı kart ile cezalandırıldı.
        45'
        Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
        45'
        Fenerbahçe kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sevilla.
        44'
        Rakip yarı sahada gol arayan Sevilla şimdi taç atışı kullanacak.
        44'
        Michael Oliver Fenerbahçe için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Sevilla yarı sahasına yerleşmiş durumda.
        43'
        Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
        43'
        Michael Oliver Sevilla için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.
        42'
        Sevilla kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.
        41'
        Fenerbahçe rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.
        40'
        Gol! Enner Valencia takımını penaltı atışıyla öne geçiren oyuncu. İstanbul şehrinde skor şimdi 1-0.
        37'
        Sevilla kendi yarı sahasında taç kullanacak.
        34'
        Sevilla kendi yarı sahasında taç kullanacak.
        34'
        Fenerbahçe rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.
        34'
        Deplasman Takımı atağı ofsayt ile kesiliyor.
        33'
        Sevilla Fenerbahçe yarı sahasında faul kazanıyor.
        32'
        Hakem serbest atışa karar veriyor. Sevilla atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
        32'
        Fenerbahçe takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu İsmail Yüksek.
        31'
        Serbest vuruş! Michael Oliver Sevilla yarı alanında hücumda olan Fenerbahçe lehine faul çalıyor.
        29'
        Fenerbahçe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
        29'
        Taç Fenerbahçe takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.
        28'
        Sevilla rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.
        28'
        Fenerbahçe kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sevilla.
        27'
        Maçın hakemi Michael Oliver, Sevilla takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
        25'
        Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.
        23'
        Hakem Michael Oliver düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
        22'
        Michael Oliver Sevilla lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
        21'
        Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.
        21'
        Hakem serbest atışa karar veriyor. Fenerbahçe atışı kendi yarı sahasından kullanacak.
        19'
        Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Fenerbahçe.
        18'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Michy Batshuayi, yerine giren oyuncu Joshua King.
        15'
        Michael Oliver sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Michy Batshuayi
        15'
        Hakem Michael Oliver düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Fenerbahçe kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
        14'
        Frikik! Hakem Michael Oliver Deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Sevilla tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.
        13'
        Rakip yarı sahada gol arayan Sevilla şimdi taç atışı kullanacak.
        12'
        Sevilla takımı Ivan Rakitic ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.
        12'
        Fenerbahçe kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
        11'
        Aut atışını kullanacak takımSevilla.
        9'
        Sevilla takımı sahanın Sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Ivan Rakitic.
        8'
        Michael Oliver Fenerbahçe lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.
        7'
        Deplasman Takımı Fenerbahçe ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Sevilla.
        7'
        Taç. Kullanacak takım Sevilla. Fenerbahçe yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.
        6'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
        6'
        Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.
        5'
        Frikik! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sevilla.
        5'
        Michael Oliver Sevilla yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Fenerbahçe atışı kullanacak taraf.
        4'
        Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.
        4'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sevilla.
        4'
        Fenerbahçe takımında Michy Batshuayi çektiği şutta kaleyi bulamıyor.
        3'
        Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi Sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
        2'
        Michael Oliver taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Fenerbahçe.

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                FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

                Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart Perşembe günü 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

                MICHAEL OLIVER YÖNETECEK!

                UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Deplasmandaki ilk maçta rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle yenilen sarı-lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için yoğun mücadele gösterecek.

                MUHTEMEL 11'LER

                Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

                Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Lamela, Gil, Mir

                    PERES VE LINCOLN FORMA GİYEMEYECEK

                    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra isimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da karşılaşmada görev alamayacak.

                    OOSTERWOLDE İLK KEZ

                    Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecek.

                    F.BAHÇE'NİN TUR İÇİN EN AZ 3 FARKLI GALİBİYET ALMASI LAZIM

                    Sarı lacivertli takımın turu atlaması için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. 2 farkta ise karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek.

                    Tabloya bakıldığında Fenerbahçe dezavantajlı gibi gözükse de teknik direktör Jorge Jesus'un Avrupa Ligi'ndeki performansı camiayı umutlandırıyor.

                        İLK MAÇTA EZDİK! ELEYEBİLİRİZ

                        F.Bahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesi iddialı konuştu. FB TV'ye demeç veren 29 yaşındaki futbolcu, "İspanya'ya gidiyorsun, Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynuyorsun. Aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir" ifadelerini kullandı..

                        2008'DE NE OLDU?

                        Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.

                        İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU

                        2009-10 Benfica-Marsilya
                        2010-11 Benfica-PSG
                        2012-13 Benfica-Bordeaux
                        2013-14 Benfica-Tottenham
                        2017-18 S. Lizbon- V. Plzen

                        Koyu renkli yazılanlar Jesus'un elediği takımlar.
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