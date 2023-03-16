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AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu! Milletvekillerine seçim talimatı: Strateji belli oldu

Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Erdoğan'ın seçim stratejisi de belli oldu. Dün yapılan grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleri ile görüşen Başkan Erdoğan, 14 Mayıs için kurmaylarına talimat verdi. Başkan Erdoğan, kabinede yer alan bakanları 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olarak gösterecek. AK Parti ve MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.

takvim.com.tr
16.03.2023 09:13 - Son Güncelleme: 17.03.2023 15:22
AK Parti, MHP ve BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu! Milletvekillerine seçim talimatı: Strateji belli oldu

AK Parti, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için yoğun hazırlık içinde. Bir yandan Yeniden Refah Partisi, HÜDA-PAR gibi partilerle görüşmeler yürütürken, diğer yandan parlamentoda çoğunluğu sağlamak amacıyla sürpriz isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.

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AK Parti, MHP ve BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu! Milletvekillerine seçim talimatı: Strateji belli oldu

BÜYÜKŞEHİRLERDEN ADAY GÖSTERİLECEK
Grup başkanvekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu!

AK Parti, MHP ve BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu! Milletvekillerine seçim talimatı: Strateji belli oldu

Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü.

AK Parti, MHP ve BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu! Milletvekillerine seçim talimatı: Strateji belli oldu

GÜÇLÜ İSİMLERLE SEÇİME GİRİYORUZ
AK Parti kamuoyuna "Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz" mesajını verecek.

ADAY ADAYI OLSUNLAR
Başkan Erdoğan'ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine "aday olsunlar" talimatını verdiği de öğrenildi. Öte yandan mevcut milletvekillerinden birçoğunun "liste dışı kalacağı" da belirtildi.

AK Parti, MHP ve BBP’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu! Milletvekillerine seçim talimatı: Strateji belli oldu

3 DÖNEM KURALINA İSTİSNALAR
Sabah'ta yer alan habere göre, 3 dönem kuralının uygulanıp, uygulanmayacağına ilişkin aday adaylığı başvurularının başladığı gün AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı.

O, 2017'de, Merkez Karar Yönetim Kurulu'na (MKYK) bırakıldı. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" açıklamasında bulunmuştu.

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