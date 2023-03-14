Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadro ve branşlar... Sağlık Bakanlığı 2. PERSONEL ALIMI TAKVİMİ - 42.500 KİŞİYE MÜJDE!

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman sorusu merak ediliyor. Birinci personel alımı aşaması ardından 42 bin 500 işçi alımı başvuruları bekleniyor. Personel alımının ikinci aşaması için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından detayları paylaşılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı kadroları belli oldu mu? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk tur personel alımı yani 42 bin 500 kişi başvuruları sonunda kadroya alınmıştı. Beklenen 42 bin 500 personel alımı için ilan ise henüz yayımlanmadı.
Bakan Koca daha önce, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." sözlerini kullanmıştı. Buna göre önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.