Son dakika: AK Parti İl Başkanları Toplantısı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberi... AK Parti'de İl Başkanları toplantısı gerçkeleşiyor. Başkan Recep Tayyip ERdoğan toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- AK Parti, kurulduğu 2001 Ağustos'undan beri girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkmış, 20 yılı aşkın kesintisiz iktidarda kalarak demokrasi tarihimize ismini altın harflerle yazdırmış bir siyasi teşekküldür.

- Allah'ın izni, milletimizin desteği ve sizlerin gayretiyle 14 Mayıs seçimlerinde de, hem cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz.

- Karşımızda bir ittifak yok, eski Türkiye'deki bir koalisyon var. Bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur.

- 6'lı koalisyonun gündeminde sadece siyasi ihtiras var. Gündemlerinde makam, mevki pazarlığı var.

- Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla destan yazacağız.

- İşe 6'lı başlayan artık 8li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan ittifakın yayınladığı bildiri bile ülkeyi nereye getirmek istediklerinin ispatıdır. Bu koasliyaonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Ne deprem, ne depremzedelerin sızıları ne de dperem yaralarının sarılması ihtiyacı bunların gündmeinde yer almıyor.

- Küresel ve bölgesel krizlerin Türk ekonomisi üzerindeki etkisinin giderilmesine dair teklif, proje yer almıyor. Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği gelişmeyi, büyümeyi sürdürmeye yönelik tek bir adım yer almadığı gibi yapılanları yıkmayı vaad ediyorlar.

- Milletin sıkıntılarını çözecek, refahını artıracak, hayallerini gerçekleştriecek hiçbir hazırlık, prgoram bunların gündeminde yer almıyor.

- Birlikte ve beraberliğimize gözünü diken terör örgütlerinin başını ezmek için yürüttüğümüz kararlılık bunların gündeminde yer almıyor.

- Bunların gündeminde sadece siyasi ihtras var, makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı var. Birlik ve beraberliğimizi bozma var. Eski Türkiye'yi geri getirme çabası var.

- Müzikli miting ve klasik kampanya yönetmeleri olmayacak.