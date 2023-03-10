Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını açıklayacak: Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler YSK'ya çevrilecek. YSK'nın yarın toplanarak 14 Mayıs için seçim kararı alması bekleniyor. Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.
Süreç şöyle işleyecek:
Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde, "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak bugün seçimleri yenileme kararı alacak ve karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.