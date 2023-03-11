Zamlı Mart ayı evde bakım maaşları yattı mı? 11 Mart Evde Bakım Maaşı yatan İLLER LİSTESİ 2023! e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller 11 Mart günü sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bulunan hane halkına ödenen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Maaşlarınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası üzerinden de sorgulamak mümkün. İşte, 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Mart ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 417 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.