İstanbul'da 1 milyon konut taşınıyor! İlk adres belli oldu

İstanbul'da 1.5 milyon konutluk büyük dönüşüm için planlamalar yapılırken, Avrupa Yakası'ndaki rezerv alanlarından biri Esenler'de olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre 2019'da imar değişikliği yapılarak rezerv alanı ilan edilen Esenler'deki araziye 70-80 bin konut inşa edilecek.
DÖNÜŞÜMDE HEDEF 2035
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem sonrası kalıcı konutlarla ilgili önemli bilgiler verdi.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Kurum'un en merak edilen sözleri ise İstanbul'daki yapılarla ilgili olanlarıydı:
"Ülkemiz deprem ülkesi. 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. İstanbul'a baktığınızda 695 bin Konut dönüştürüldü. Bir hedef ortaya koyduk. Türkiye'de 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz.
YEŞİL ALAN AYRILACAK
Tespitlerimiz İstanbul'da dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut olduğu yönünde. 193 bin 649 bina, 1 milyon 448 bin bağımsız bölüm.