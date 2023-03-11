İstanbul'da 1 milyon konut taşınıyor! İlk adres belli oldu

İstanbul'da 1.5 milyon konutluk büyük dönüşüm için planlamalar yapılırken, Avrupa Yakası'ndaki rezerv alanlarından biri Esenler'de olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre 2019'da imar değişikliği yapılarak rezerv alanı ilan edilen Esenler'deki araziye 70-80 bin konut inşa edilecek.

DÖNÜŞÜMDE HEDEF 2035

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem sonrası kalıcı konutlarla ilgili önemli bilgiler verdi.