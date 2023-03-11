Türkiye tarihine geçen kara leke: Güneş Motel! Koalisyonlar tarihi kirli pazarlıklarla dolu

Günümüzde 6'lı koalisyon masasında cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili dağılımı için yapılan kirli pazarlığın benzeri 1977'de yaşanmıştı. Güneş Motel olayı Türk siyasetine kara bir leke olarak geçti.
TÜRK SİYASETİNİN KARA LEKESİ: GÜNEŞ MOTEL
Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan, Türkiye'nin koalsiyonlar döneminde yaşadığı ekonomik, siyasi ve toplumsal krizleri ele alıyor. Tatlıcan bu kez bir benzere 6'lı koalisyonda yaşadığımız Güneş Motel vakasını kaleme aldı.
Tatlıcan'ın yazısından önemli bölümler:
6'lı Masa olarak Türk siyaset tarihine geçen hareket, henüz cumhurbaşkanı adayını açıklama imkânı bulamadan 3 Mart'ta dağılmıştı. HDP'nin katılması ile birlikte 7'li koalisyon projesine dönüşen bu oluşum, 1 cumhurbaşkanı 7 cumhurbaşkanı yardımcısı ve 6+1 parti ile Türkiye'yi yönetmeyi düşünüyor. Peki bu koalisyondan bir istikrar çıkabilir mi?
AYLARCA HÜKÜMET KURULAMIYOR
CHP-MSP Koalisyon Hükümeti'nin yıkılmasının ardından Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk hükümeti kurma görevini önce Ecevit'e, sonra da Demirel'e veriyor ama hükümet bir türlü kurulamıyordu. Ülke aylarca istifa etmiş hükümet tarafından yönetiliyordu.
Cumhurbaşkanı Korutürk, ülkedeki bu otorite boşluğuna bir son vererek kontenjan senatörü Sadi Irmak'ı başbakanlığa atadı. Kabine de tamamen parlamento dışından isimlerden oluştu. Tahmin edileceği gibi güvenoyu alamayan Sadi Irmak Hükümeti ülkeyi sadece 5 ay yönetebildi.