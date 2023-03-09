Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için alacağı karar öncesinde siyasette hareketli saatler yaşanıyor.
Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün ise saat Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİI VİDEO İZLE
Erdoğan ve Destici, Cumhur İttifakı çatısı altında yürütülen seçim çalışmalarını ele aldı. 14 Mayıs'a giden süreçte izlenecek yol haritasını konuştu.
Liderler ayrıca geçen hafta birlikte de ziyaret ettikleri deprem bölgesindeki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yaptı.
"CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?"
Görüşme sonrası "Cumhur İttifakı genişliyor mu?" sorusuna yanıt veren BBP lideri Mustafa Destici, "Millet - Devlet hassasiyeti gösteren ittifaka katılabilir" mesajını verdi.