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    • Haberler
    • 09.03.2023 08:13
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    • 09.03.2023 20:42
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    Cumhur bir arada! Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde Mustafa Destici'yi kabul etti: İttifak genişliyor mu?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde BBP Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi. Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, seçimlere yönelik hazırlıklar ve afet bölgesindeki çalışmalar ele alındı. "Cumhur İttifakı genişliyor mu?" sorusuna yanıt veren Destici, "Millet - Devlet hassasiyeti gösteren ittifaka katılabilir" mesajını verdi.

    takvim.com.tr

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için alacağı karar öncesinde siyasette hareketli saatler yaşanıyor.

    Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün ise saat Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİI VİDEO İZLE

    Erdoğan ve Destici, Cumhur İttifakı çatısı altında yürütülen seçim çalışmalarını ele aldı. 14 Mayıs'a giden süreçte izlenecek yol haritasını konuştu.

    Liderler ayrıca geçen hafta birlikte de ziyaret ettikleri deprem bölgesindeki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yaptı.


    "CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?"
    Görüşme sonrası "Cumhur İttifakı genişliyor mu?" sorusuna yanıt veren BBP lideri Mustafa Destici, "Millet - Devlet hassasiyeti gösteren ittifaka katılabilir" mesajını verdi.

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    Haberler Haberler Cumhur bir arada! Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde Mustafa Destici'yi kabul etti: İttifak genişliyor mu?
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