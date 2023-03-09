Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için alacağı karar öncesinde siyasette hareketli saatler yaşanıyor.





Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün ise saat Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'Yİ KABUL ETTİI VİDEO İZLE