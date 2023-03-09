Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu ile ilgili acı detay: Asrın felaketindeki fedakarlığı duygulandırdı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde görev yapan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50) pistte kalkış için hazırlık yapan helikopteri yönlendirdiği esnada helikopter pervanesinin başına çarpması sonucu şehit oldu.
Evli ve 2 çocuklu olan şehit Adalıoğlu'nun naaşı morgdan alınarak cenaze nakil aracıyla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılan naaş, tören mangasının omuzlarında aprondaki katafalka konuldu.
GÖNÜLLÜ OLARAK DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPTI
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaptığı konuşmada, "Adalıoğlu 28 yıllık meslek hayatında büyük fedakârlıklarla çalıştı.
Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emeklilik dilekçesini vererek şerefiyle, onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır" dedi.
K.Maraş Havalimanı'ndaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkân katıldı.
ESKİŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Adalıoğlu'nun naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya, oradan da Eskişehir'e nakledildi. Şehit Adalıoğlu, dün evinin bulunduğu Eskişehir'deki Reşadiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.