Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu ile ilgili acı detay: Asrın felaketindeki fedakarlığı duygulandırdı





"NE OLUR GİTMESİN O BENİM YAŞAMA SEVİNCİM"

Acılı eş Sevim Adalıoğlu cenaze götürüldüğü sırada, "Ben onun gitmesini istemiyorum. Onu çok seviyorum. Ben onsuz ne yapayım. Ah Oğuzhan yaktın beni. Ben sensiz ne yapayım aşkım. Ben seni ne çok severdim. Senin yerine ben öleyim. Benim kocam burada yatıyor. Ne olur gitmesin. O benim yaşama sevincim" dedi.