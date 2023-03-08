Naci Görür’den flaş İSTANBUL DEPREMİ uyarısı! ’’10 şiddeti görülecek’’ O İLÇELER ÇOK ETKİLENECEK! Sancaktepe, Bağcılar, Tuzla, Büyükçekmece...

İSTANBUL'DA EN SON 257 SENE ÖNCE BÜYÜK DEPREM OLDU

İkisinin arasındaki bölümde 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak ve Marmara depremini oluşturacak. Bunu kabul edelim, halk bunu bilsin. Böyle bir deprem olduğu zaman Asya yakası göreceli olarak, Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek. Burada jeolojik formasyonlar zemin itibarıyla daha güçlü. Anadolu yakası zemin olarak daha güçlü, Avrupa yakası daha zayıf. Dolayısıyla burada hasar göreceli olarak burada daha fazla.