Naci Görür'den flaş İSTANBUL DEPREMİ uyarısı! ''10 şiddeti görülecek'' O İLÇELER ÇOK ETKİLENECEK! Sancaktepe, Bağcılar, Tuzla, Büyükçekmece...
Kahramanmaraş depreminin ardından milyonlarca İstanbul'lu marmara depremine kitlendi. Bu noktada olası İstanbul depremine karşı uzmanların yaptıkları açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Naci Görür'den kritik açıklamalar geldi. Prof. Dr. Naci Görür, ''Marmara Bölgesi'nde deprem Marmara Denizi'nin içinde olacak. Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. Bir gerçeklik var. Burada deprem olacak. Böyle bir deprem olduğu zaman Asya yakası göreceli olarak, Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek.'' dedi. İşte o açıklama...
Naci Görür'den flaş İSTANBUL DEPREMİ uyarısı! ''10 şiddeti bile görülecek'' dedi. O bölgelerin daha çok etkileneceğinin altı çizildi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Hatay, İzmir, Kayseri ve Sivas'ta da peş peşe korkutan arçı depremler yaşandı. Bir yandan da büyük İstanbul depremi hakkında kritik açıklamalar yapılama başladı. Son açıklama Naci Görür'den geldi. Peki İstanbul depremi olacak mı, ne zaman, kaç şiddetinde? Hangi ilçeler çok etkilenecek? İşte detaylar...
Son dakika... Deprem açıklamaları yakından takip edilen Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon programında çarpıcı yeni açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yapan Görür'ün açıklamaları şöyle;
"İSTANBUL'DA PERİYOT BU, 250 SENEDE BİR BÜYÜK DEPREM"
''Burada beklediğimiz deprem en son 1766. 250 senede bir büyük deprem üretiyor İstanbul'da. Evet periyodu bu. Marmara Bölgesi'nde deprem Marmara Denizi'nin içinde olacak. Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. Bir gerçeklik var. Burada deprem olacak. 99'da deprem var, Şarköy'de 1912'de var.
İSTANBUL'DA EN SON 257 SENE ÖNCE BÜYÜK DEPREM OLDU
İkisinin arasındaki bölümde 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak ve Marmara depremini oluşturacak. Bunu kabul edelim, halk bunu bilsin. Böyle bir deprem olduğu zaman Asya yakası göreceli olarak, Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek. Burada jeolojik formasyonlar zemin itibarıyla daha güçlü. Anadolu yakası zemin olarak daha güçlü, Avrupa yakası daha zayıf. Dolayısıyla burada hasar göreceli olarak burada daha fazla.
"KIYIYA YAKIN YERLERDE 9 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLECEK"
Kıyıya yakın, kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru gittiği yerlerde çoğunlukla depremin şiddeti 9 olacak. Kuzeye doğru çıkınca bu düşecek. Ve 8, 7 vs. düşecek. Aynı şekilde Anadolu yakasında da kıyıya paralel kesimlerde 9 şiddeti ve kuzeye doğru azalacak. Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak.