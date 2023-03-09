İzmir TOKİ 12.400 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 CANLI YAYIN!Menemen, Seferihisar, Merkez...

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ kuraları İzmir ile kaldığı yerden devam ediyor. İzmir'in Aliağa Bergama Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, İzmir, Merkez, Seferihisar, Torbalı, Urla ilçelerinde toplam 12 bin 400 konut inşa edilecek.8-14 Mart 2023 tarihlerinde çekilecek kurayı canlı izlemek isteyenler ve isim listesine ulaşmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta? TOKİ İzmir kura canlı nasıl izlenir? İşte 2+1, 3+1 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve İSİM LİSTESİ...