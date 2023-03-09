İzmir TOKİ 12.400 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 CANLI YAYIN!Menemen, Seferihisar, Merkez...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Kurum, açıklamasında "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" dedi. Peki TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, saat kaçta, canlı nasıl izlenir? İzmir TOKİ 12.400 konut kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır, isim listesi yayımlandı mı?
TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ kuraları İzmir ile kaldığı yerden devam ediyor. İzmir'in Aliağa Bergama Dikili, Güzelbahçe, Kiraz, Menemen, İzmir, Merkez, Seferihisar, Torbalı, Urla ilçelerinde toplam 12 bin 400 konut inşa edilecek.8-14 Mart 2023 tarihlerinde çekilecek kurayı canlı izlemek isteyenler ve isim listesine ulaşmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ İzmir kurası ne zaman, saat kaçta? TOKİ İzmir kura canlı nasıl izlenir? İşte 2+1, 3+1 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve İSİM LİSTESİ...
TOKİ İZMİR KURADA ADI ÇIKANLAR SIRALI TAM LİSTE!
TOKi İzmir kuraları 8 - 14 Mart tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak.
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HANGİ İLDE KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ yeni kura takvimine göre yeni illerde kuralar 8 - 14 Mart 2023 tarihlerinde çekilecek. Kuralar bu tarihlerde; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çekilecek. "İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimlerine 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'den başlayarak beş ilde 21 bin 219 konut için devam edilecek.