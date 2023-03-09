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    Şehit Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun fedakarlığı duygulandırdı

    Kahramanmaraş’ta Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50), askeri helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu. Adalıoğlu’nun bir ay önce verdiği emeklilik dilekçesini asrın felaketi yaşanınca dondurduğu ortaya çıktı.

    Fedakar albay

    Emekliliğini dolduran ve emekliliğe ayrılmak için bir ay önce dilekçe veren Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50), deprem olduktan sonra gönüllü olarak destek vermek için deprem bölgesine geldi. Kahramanmaraş'ta görev yapan Adalıoğlu pistte kalkış için hazırlık yapan helikopteri yönlendirdiği esnada helikopter palinin baş bölgesine çarpması sonucu şehit oldu. Evli ve 2 çocuklu olan Şehit Adalıoğlu'nun naaşı morgdan alınarak cenaze nakil aracıyla havalimanına getirildi. Saygı duruşu sonrasında Adalıoğlu'nun özgeçmişi okundu. Şehit Adalıoğlu'nun anne ve babasının evinin olduğu Eskişehir'deki apartmana Türk bayrağı asıldı. Arkadaşlarının omuzlarında Reşadiye Camii'ne camiye getirilen şehidin naaşına sarılan çocukları Atakan ve Gökhan ile anne Lütfüye, baba Bekir Adalıoğlu gözyaşlarına boğuldu. Şehit albayın naaşı, Vişnelik Şehitliği'nde toprağa verildi.
    Mevlüt HASGÜL

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    Haberler Güncel Şehit Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun fedakarlığı duygulandırdı
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