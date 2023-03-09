TOGG Ön siparişler ne zaman alınacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar 2023? Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak?

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK? İŞTE 2023 FİYAT LİSTESİ

Elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenleme, Togg'un satış fiyatını da belirleyecek.



Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg'un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.



Togg'un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olabileceği belirtiliyor.