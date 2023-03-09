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    • Haberler
    • 10.03.2023 10:19
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    • 10.03.2023 10:20
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    TOGG Ön siparişler ne zaman alınacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar 2023? Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak?

    Türkiye'nin ilk yerli otomoblli TOGG satış tarihi ve fiyatı ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. TOGG için geri sayım başladı. Peki, Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG Ön siparişler ne zaman alınacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak?

    Mart ayının gelmesiyle birlikte TOGG teslim tarihleri ve ön siparişlerin ne zaman yapılacağı merak edilip araştırılıyor. Togg C-SUV'un bu ay içerisinde satışa çıkması ve ay sonunda yollarda olması bekleniyor. Peki, Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG Ön siparişler ne zaman alınacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar 2023? İşte detaylar...

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Yerli otomobil TOGG'un tanıtımında ilk teslimin Mart sonuna doğru yapılacağını ifade edilmişti. Togg C-SUV'un bu ay içerisinde satışa çıkması ve ay sonunda yollarda olması bekleniyor.

    TOGG'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.

    Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.

    5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.

        NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.

        Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.

        Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.

        Saygılarımızla...

        TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK? İŞTE 2023 FİYAT LİSTESİ

        Elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenleme, Togg'un satış fiyatını da belirleyecek.

        Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg'un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.

        Togg'un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olabileceği belirtiliyor.
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        Haberler Haberler TOGG Ön siparişler ne zaman alınacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar 2023? Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak?
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