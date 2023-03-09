TOGG Ön siparişler ne zaman alınacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar 2023? Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Mart ayının gelmesiyle birlikte TOGG teslim tarihleri ve ön siparişlerin ne zaman yapılacağı merak edilip araştırılıyor. Togg C-SUV'un bu ay içerisinde satışa çıkması ve ay sonunda yollarda olması bekleniyor. Peki, Mart 2023 TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG Ön siparişler ne zaman alınacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar 2023? İşte detaylar...
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Yerli otomobil TOGG'un tanıtımında ilk teslimin Mart sonuna doğru yapılacağını ifade edilmişti. Togg C-SUV'un bu ay içerisinde satışa çıkması ve ay sonunda yollarda olması bekleniyor.
TOGG'dan yapılan açıklama şu şekilde;
Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.
Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.
5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.