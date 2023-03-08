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    • Haberler
    • 08.03.2023 15:36
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    • 08.03.2023 15:36
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    İzmir'de feribot sefer ücretleri zamlandı

    İzmir'de feribot ücretlerine zam geldi. UKOME’nin oy birliği ile aldığı karar sonrası tarifelerde yüzde 18-25 oranlarında fiyat artışının yapıld. Yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

    AJANSLAR
    Feribot ücretleri zamlandı

    İzmir Körfezi'nde ulaşımı sağlayan İZDENİZ'e bağlı feribotların ücretlerinde artışa gidildi.

    CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR!
    İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UKOME'nin oy birliği ile aldığı karar sonrası yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

    YÜZDE 18-25 ORANINDA ZAM
    Tarifelerde yüzde 18-25 oranlarında fiyat artışının yapıldı.

    Motosiklet geçiş ücretinin 16 liradan 20 liraya, otomobil geçiş ücretinin 55 liradan 65 liraya, minibüs-kamyonet-midibüs geçiş ücretinin 125 liradan 150 liraya, otobüs-kamyon geçiş ücretinin 230 liradan 280 liraya, tır geçiş ücretinin de 430 liradan 520 liraya yükseltildi.

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    Haberler Haberler İzmir'de feribot sefer ücretleri zamlandı
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