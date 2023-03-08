İzmir'de feribot sefer ücretleri zamlandı

İzmir Körfezi'nde ulaşımı sağlayan İZDENİZ'e bağlı feribotların ücretlerinde artışa gidildi.

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR!

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UKOME'nin oy birliği ile aldığı karar sonrası yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.