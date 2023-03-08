2023 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lisans, ÖABT, Ön Lisans oturumları ne zaman? 2023 ÖSYM KPSS Başvuru tarihleri!

KPSS sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sınav tarihleri ve sonuçları hakkında tarih bilgisi paylaşıldı. Peki, 2023 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS Lisans, ÖABT, Ön Lisans oturumları ne zaman? İşte detaylar...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili açıklama yaptı. Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapılacağını söyleyen Ersoy, YKS'de depremzedelerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının 17-18 Haziran'da yapılacağını bildiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, başvuruları ise 8-23 Mart'ta alacaklarını belirtti.
Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" bilgilerini paylaştı.