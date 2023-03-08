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    • 08.03.2023 12:34
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    Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, imkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

    takvim.com.tr
    Emine Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, imkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

    "TÜM KADINLARIN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

    Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşının, "kadın gücü" olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam. İmkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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