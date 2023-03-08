Barışma teklifini reddeden eski sevgilisinin yüzüne kezzap atarak dehşet saçtı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadın, sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Araştırmalarda; M.C.K. isimli şahsın madde bağımlısı olması sebebiyle 3 ay önce ayrıldıkları, ayrıldıktan sonra M.C.K.'nın Y.T.'yi rahatsız etmeye başladığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.C.K.'nin sorgulamasında narkotik madde ticareti ve yaralama suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.