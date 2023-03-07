Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınava hazırlanan depremzede öğrencilere destek: "Her şart altında eğitime devam"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 11 ilde 8'inci sınıflar için 305, 12'nci sınıflar için 205 DYK noktasında hazırlıklar tamamlandı. Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.