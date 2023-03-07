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    • Haberler
    • 07.03.2023 18:34
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    • 07.03.2023 18:34
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    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınava hazırlanan depremzede öğrencilere destek: "Her şart altında eğitime devam"

    Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 ilde, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 510 Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) açtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlıktan depremzede öğrencilere destek

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 11 ilde 8'inci sınıflar için 305, 12'nci sınıflar için 205 DYK noktasında hazırlıklar tamamlandı. Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.

    "HER ŞART ALTINDA EĞİTİME DEVAM"
    Depremden etkilenen illerde oluşturulan DYK noktaları, 'dhgm.meb.gov.tr/dyk' internet adresine eklenerek harita üzerinden konumları belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabileceği bir platform oluşturduklarını belirterek, "Her ne kadar 10 ilimizde eğitime henüz başlamamış olsak da 'her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk.

    En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakar öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu hafta 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. 1 Mart Çarşamba günü depremden etkilenen 10 ilimizde, 510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz" dedi.


        "1 MART İTİBARIYLA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"
        Ayrıca 10 ilde 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını kaydeden Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da yine 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Haberler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınava hazırlanan depremzede öğrencilere destek: "Her şart altında eğitime devam"
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