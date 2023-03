Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınava hazırlanan depremzede öğrencilere destek: "Her şart altında eğitime devam"

"HER ŞART ALTINDA EĞİTİME DEVAM"

Depremden etkilenen illerde oluşturulan DYK noktaları, 'dhgm.meb.gov.tr/dyk' internet adresine eklenerek harita üzerinden konumları belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabileceği bir platform oluşturduklarını belirterek, "Her ne kadar 10 ilimizde eğitime henüz başlamamış olsak da 'her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk.