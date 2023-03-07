Lider diplomasisini baltalama çabası: "Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor"

Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğunu iddia etti.