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    • Haberler
    • 07.03.2023 07:28
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    • 07.03.2023 07:42
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    Lider diplomasisini baltalama çabası: "Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor"

    Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana denge politikasıyla, iki tarafın da diyalogunu sürdürdüğü ender ülkelereden olan Türkiye, barış çabalarının da merkezi oldu. Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Türkiye, heyetlerin Dolmabahçe'de yaptığı zirveye de ev sahipliği yaptı. Zlenski ve Putin'i bir araya getirerek kalıcı bir çözüm için adım atılmasını sağlamak istenye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarının, batılı ülkeler tarafından baltalanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

    Lider diplomasisini baltalama çabası:

    Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına konuştu.

    Erhan, ABD ve İngiltere'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi.

    Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" dedi.

    MOSKOVA'DA ÜÇLÜ ZİRVE
    Putin ve Zelenski'yle diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Başkan Erdoğan'ın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti.

    Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak.

        Öte yandan Rus basınındaki bir diğer haberde ise Türkiye-Rusya-Suriye ilişkilerine yer verildi.

        TÜRKİYE-SURİYE NORMALLEŞMESİ
        Rus basını, Şam rejimi lider Beşar Esad'ın mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya gideceğini yazdı. Vedomosti gazetesi Esad'ın Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

        Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğunu iddia etti.

            ESAD İLE GÖRÜŞME DÜŞÜK İHTİMAL
            Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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