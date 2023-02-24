Başkan Erdoğan Nobel’e aday!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar nedeniyle ödüle Aday gösterildiği bildrildi.
Adaylar arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de göze çarpıyor.
Bu yıl ödül için 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlenecek. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.