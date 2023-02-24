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    • 24.02.2023 15:51
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    • 24.02.2023 15:51
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    Başkan Erdoğan Nobel’e aday!

    Nobel Enstitüsü, 2023 Nobel Barış Ödülü için 305 aday bulunduğunu açıkladı. 212 kişi ve 93 kurumun aday gösterildiği listede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Nobel’e aday!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar nedeniyle ödüle Aday gösterildiği bildrildi.



    Adaylar arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de göze çarpıyor.

    Bu yıl ödül için 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenlenecek. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Nobel’e aday!
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