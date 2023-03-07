Kirli pazarlıklardan geriye kalan tablo: Güçlendirilmiş ucube sistemi

Türk siyasetine 'Güneş Motel' rezaletini yaşatan CHP bir kez daha benzer bir kirli koalisyon pazarlığıyla gündemi zehirlemiş durumda. Ortaklarıyla ağır hakaretleriyle dağılan masa, verilen seçim rüşvetleriyle güç bela yeniden toplandı. Kılıçdaroğlu ortak aday ilan edildi ancak Meral Akşener'in memnuniyetsizliği yüzünden okundu. Koalisyon krizleri ve geçmişte kalan kirli siyasi pazarlıkları hatırlatan bu gelişmeler hafızalara kazındı.

"PROTEZ SİYASETİ"

Yaşanan gelimleri köşesinde değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 1 Cumhurbaşkanı 5 yardımcı ve 2 yedekten oluşan bu sistemin Türkiye'ye kayda değer hiçbir şey vaadetmediğini belirtti. Müderrisoğlu, Akşener'in masaya dönmesini sağlayan hamleleri, "Protez siyaseti" olarak nitelendirdi.