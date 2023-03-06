Doğu Asya'da tansiyon yükseliyor: Tayvan lideri Tsai Ing-wen ABD'yi ziyaret edecek

Tsai'nin nisan ayının başında California'da bir konuşma yapmak üzere ABD'ye davet edildiği, ikilin burada görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Gazeteye konuşan Tayvanlı yetkili, ziyaretin Çin ile gerilimi tırmandırmasından duydukları endişeleri ABD tarafına aktardıklarını belirterek, "Çin Komünist Partisinin yeni planlarını ve bunların ne türden tehditlere gebe olduğunu anlattık. Çin şu anda iyi bir durumda değil." ifadelerini kullandı.