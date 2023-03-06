Doğu Asya'da tansiyon yükseliyor: Tayvan lideri Tsai Ing-wen ABD'yi ziyaret edecek

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD'yi ziyaret edeceği öne sürüldü.
"ÇİN İYİ DURUMDA DEĞİL"
Financial Times'ın haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin nisanda Tayvan'a planladığı ziyaretin Çin ile gerilimi tırmandıracağından endişe eden Tsai'nin, onun yerine ABD'de görüşmeyi tercih etti.
Tsai'nin nisan ayının başında California'da bir konuşma yapmak üzere ABD'ye davet edildiği, ikilin burada görüşmesinin beklendiği bildirildi.
Gazeteye konuşan Tayvanlı yetkili, ziyaretin Çin ile gerilimi tırmandırmasından duydukları endişeleri ABD tarafına aktardıklarını belirterek, "Çin Komünist Partisinin yeni planlarını ve bunların ne türden tehditlere gebe olduğunu anlattık. Çin şu anda iyi bir durumda değil." ifadelerini kullandı.
Tayvanlı yetkili, "Pekin, geçmişte olduğundan çok daha irrasyonel politikalara yönelebilir" değerlendirmesinde bulundu.
GERİLİM KORKUSU
ABD'nin yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, nisan ayında Tayvan'ı ziyaret edeceği, Savunma Bakanlığının, McCarthy'nin olası ziyaretiyle ilgili hazırlıklar yürüttüğü ileri sürülmüştü.