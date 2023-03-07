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    • Haberler
    • 07.03.2023 14:01
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    • 07.03.2023 14:01
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    Bay Bay Kemal bol keseden vekillik ve bakanlık dağıttı! Şimdi CHP'liler düşünsün

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır hakaretlere varan ifadelerle masayı dağıtmasının ardından; dün gün boyunca devam eden kirli pazarlıklar neticesinde ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıkladı. Kapalı kapılar ardından yürtülen kirli pazarlığa dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek adına Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20 vekil, Saadet Partisi'ne 10 vekil, Demokrat Parti'ye 4 vekil kontenjanı ayırması CHP'de kaygıya neden oldu.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal bol keseden vekillik dağıttı

    Aylar süren kirli pazarlıklar neticesinde dağılama noktasına gelen 6'lı koalisyon, seçim rüşvetleri karşılığında güç bela yeniden bir araya geldi. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 54 vekil vererek Cumhurbaşkanı adaylığını alması, CHP'li vekilleri yeniden aday olamama endişesine soktu.

    ASLAN PAYI BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır yapılan pazarlıkların son virajında, masadaki liderlere bol bol koltuk dağıttı.

    Adaylığının kabul edilmesi için her siyasi lidere cumhurbaşkanı yardımcılığı ve her siyasi partiye bir bakanlık mutabakatına imza atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya sunduğu milletvekili formülü de belli oldu.

    AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, CHP'den en büyük payı alan isimler oldu.

            CHP'Lİ VEKİLLERDE GERGİN BEKLEYİŞ
            CHP Lideri'nin adaylığının kabul edilmesi için küçük partilere fazlasıyla milletvekili vermesi, CHP'nin mevcut milletvekillerini de endişeye soktu.

            Öyle ki; küçük partiler önemli illerde üst sıralara talip oldu.

            Bunlardan biri Konya.

            CHP'nin sadece 1 milletvekili çıkarabildiği Konya'da, birinci sırayı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu istedi.

            KİM HANGİ BAKANLIĞI İSTİYOR?
            Bakanlıkların paylaşımı konusunda da partiler arasında tam mutabakat sağlanabilmiş değil.

            Masadaki her partiye birer bakanlık verilecek ancak bazı kritik bakanlıklar için partiler arasında yarış var.

                DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimin kendisinde olmasını istedi.

                Bu öneriye İyi Parti cephesi şiddetle karşı çıkıyor.

                İyi Parti, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da kendilerinde olmasını istiyor.

                ÇÖZÜM: BAKANLIKLARI 2'YE BÖLMEK
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bazı bakanlıkların ikiye bölünmesini ve yeni bakanlıkların kurulmasıyla herkese fazlasıyla koltuk vermeyi planlıyor.

                Bu planlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı da ikiye bölünecek.

                Seçimlerin kazanılması durumunda; Kültür Bakanlığı Saadet Partisi'ne, Turizm Bakanlığı ise Demokrat Parti'ye verilebilir.

                6 siyasi parti genel başkanının imzaladığı mutabakata göre; her partiye bir bakanlık verilecek. Geri kalan bakanlıklar ise partilerin oy oranlarına göre dağıtılacak.

                    MATEMATİK PROBLEMİ
                    Yürütülen pazarlıklara değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Örneğin toplam 20 bakanlık olacak. 6 bakanlık 6 partiye verilecek. Bizim için oy oranı falan önemli değil. Kalan 14 bakanlık partilerin seçim sonucu çıkardığı milletvekili sayısına göre verilecek." dedi.

                    MASANIN BİR AYAĞI SALLANTIDA
                    14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan krizlerin gölgesinde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

                    Masadan her an kalkabilecek izlenimi veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday açıklamasının yapıldığı anlarda üzgün halleriyle dikkat çekmişti.
                        Akşener’i masaya tehdit mi oturttu?
                        Haberler Haberler Bay Bay Kemal bol keseden vekillik ve bakanlık dağıttı! Şimdi CHP'liler düşünsün
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