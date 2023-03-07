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    • Haberler
    • 07.03.2023 14:41
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    • 07.03.2023 14:55
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    Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için taziye mesajı, yayımladı.

    AJANSLAR
    Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Şubat'ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, silah kazasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

    BAKANLIK TAZİYE YAYINLADI
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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