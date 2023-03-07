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    • Yaşam
    • 07.03.2023 13:01
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    • 07.03.2023 13:01
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    Oruç tutmanın faydaları şoke etti! saymakla bitmiyor! Orucun faydaları neler? Meğer vücudun..

    Orucun faydaları Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en sık aratılanlar arasında yer aldı. Dinen yerine getirilmesi gereken bir görev olduğu kadar orucun faydaları da oldukça fazla. Peki, orucun faydaları neler? Oruç hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Oruç tutmanın faydaları şoke etti!

    Ramazan ayında ya da belirli aralıklarla tutulan orucun faydaları oldukça fazladır. Bu nedenle de birçok kişi oruç tutmanın faydaları konusunda detaylı olarak araştırmalar yapıyor. İşte orucun sağlık üzerinde mucizevi etkileri...

    ORUCUN FAYDALARI NELER?

    Oruç tutmak vücutta yağ yakımını hızlandırır.

    Mide ve bağırsakların dinlenmesine yardımcı olur.

    Zihin fonksiyonlarını güçlendiren bir yapısı bulunur.

    Vücudu zor şartlara karşı daha da güçlendirir.

    Cildi canlandırır ve daha parlak görünmesine yardımcı olur.

    İnsülin direncinde olumlu bir destekleyicidir.

    Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

        Alzheimer hastalığının yavaşlamasında etkilidir.

        Tip 2 diyabet riskini azaltır.

        Hücrelerin onarılmasını sağlar.

        Yaşlanmayı geciktirir.

        ORUÇ HANGİ ORGANLARA İYİ GELİR?

        Oruç tutmanın sağlık açısından önemli faydaları vardır. Oldukça önemli faydaları olan orucu Ramazan ayında tutmak maddi ve manevi anlamda önemli faydalar sağlar. Her şeyden önemlisi sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına oruç tutmak son derece önemlidir. Bununla birlikte huzur ve sakinlik açısından da manevi faydaları bulunur.

        ORUÇ SIRASINDA VÜCUTTA NELER OLUYOR?

        🔶İnsan bedeni, "oruç" tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman oluyor.

        🔶Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glükoza yöneliyor. Glükozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor.

            3.- 7. GÜN

            🔶Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor.

            🔶İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart. Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.

            8. -15. GÜN

            🔶Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı.

            16. - 30. GÜN

            🔶Ramazan ayının 2. yarısında, kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor.
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