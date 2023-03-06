Haberler Güncel Videoları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Akşener'in 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' önerisi 'Anayasa'ya aykırı'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Akşener'in 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' önerisi 'Anayasa'ya aykırı'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Akşener'in 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' önerisi 'Anayasa'ya aykırı'
06.03.2023 17:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:43
Sözde tarafsız FOX TV'den İYİ...
Güncel 00:53
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad...
Güncel 03:41
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...
Güncel 01:27
DEVA Partisi'nden Meral...
Güncel 03:20
Şanlıurfa’da 6 katlı bina...
Güncel 00:45
İyi Partili Dervişoğlu: 6...
Güncel 01:41
İyi Partili Erhan Usta’dan...
Güncel 01:37
Fondaş medyadan Meral...
Güncel 01:00
Firari FETÖ'cü Can Dündar:...
Güncel 07:12
Akşener İYİ Parti Genel...
Güncel 02:48
AKP Genel Başkan Yardımcısı...
Güncel 02:38
Ekrem İmamoğlu ve Mansur...

Meral Akşener'in 3 Mart'ta yaptığı açıklamaların ardından bugün Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Meral Akşener, Millet İttifakı'na Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 13. cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisini iletti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan jet hızıyla cevap geldi: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar.

Güncel Videoları

SON DAKİKA