Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Akşener'in 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' önerisi 'Anayasa'ya aykırı'

Meral Akşener'in 3 Mart'ta yaptığı açıklamaların ardından bugün Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Meral Akşener, Millet İttifakı'na Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun 13. cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisini iletti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan jet hızıyla cevap geldi: Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez(m.127/5).Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir.Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur.Halk hesabını sorar.