Manisa'da feci kaza: Kızını kurtarırken kendisi beton mikserin altında yaşamını yitirdi

ANNE BETON MİKSERİNİN ALTINDA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar ise beton mikserinin şoförü Abdullah T.'yi uyararak durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin altında sıkışan anne Ayşe İşnel itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarılırken, kızı Emine Nehir hafif sıyrıklarla aracın altından çıkarıldı.