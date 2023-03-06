Ataşehir'de korku dolu anlar! İnşaatın istinat duvarı bitişik evin bahçesiyle birlikte çöktü

Ataşehir'de dün sabah 05.00 sıralarında, inşaattaki hafriyatın alınması sırasında istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte inşaat alanının bitişiğindeki müstakil evin bahçesinde çöküntü oluştu. Evin bir kısmı boşlukta kaldı. İnşaat alanının diğer yanındaki 5 katlı binada da hasar meydana geldi. Gürültüyle uykularından uyanan mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöküntüye rağmen inşaat alanındaki çalışmalarının devam ettiği dikkat çekti. Müstakil evde yaşayanlar evlerinden ayrılmak için hazırlanırken, hasar gören binanın sakinleri de evlerinde kalmak istemediklerini söyledi.