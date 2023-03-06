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    • Haberler
    • 06.03.2023 16:38
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    • 06.03.2023 16:55
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    Meral Akşener'in koalisyona dönmek için bulduğu formülün FETÖ'ye ait olduğu ortaya çıktı

    4 gün önce zehir zemberek açıklamalarla koalisyondan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dönmek için bulduğu formülün FETÖ'ye ait olduğu ortaya çıktı. Firari bir FETÖ'cünün İmamoğlu ve Yavaş formülünü açıkladığı anlar sosyal medya paylaşılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Akşener FETÖ formülüyle koalisyona döndü!

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmenin ardından 6'lı koalisyona bir öneri getirdi. Buna göre, İmamoğlu ve Yavaş Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Teklif koalisyon tarafından kabul edilidi ve Akşener masaya geri döndü.

    AKŞENER FETÖ FORMÜLÜYLE KOALİSYONA DÖNDÜ! VİDEO İZLE

    İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katılma kararı aldığını açıkladı.

    OTELDE GÖRÜŞTÜLER
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.

    Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.

    Zorlu, şunları kaydetti:

    "İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler.

    Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

    Bu durum "Akşener tükürdüğünü yaladı" yorumlarına sebep oldu. Liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelirken Akşener'in yüzünde gergin bir ifade olduğu görüldü.

        AKŞENER'İ MASAYA DÖNDÜREN FORMÜL FETÖ'DEN
        Akşener'in bulduğu formülün ise FETÖ'ye ait olduğu ortaya çıktı. Dün sosyal medya hesabı YouTube'dan yayın yapan firari FETÖ'cü Savaş Genç'in, "Madem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçmeyecekler, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olsun." dediği açıklamalar deşifre oldu.

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        Haberler Haberler Meral Akşener'in koalisyona dönmek için bulduğu formülün FETÖ'ye ait olduğu ortaya çıktı
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