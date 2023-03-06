Meral Akşener'in koalisyona dönmek için bulduğu formülün FETÖ'ye ait olduğu ortaya çıktı

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'ndeki toplantısına katılma kararı aldığını açıkladı.

OTELDE GÖRÜŞTÜLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.

Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.