Masa dağıldı! Geride kaos kaldı: Bay Bay Kemal'in 4 kabusu ve kurulmadan yıkılan ilk koalisyon

Aylarca süren toplantıların ardından 6'lı koalisyon İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismine karşı çıkmasının ardından dağıldı. 5 parti olarak yoluna devam etme kararı alan masada, sol partiler ve HDP'yi aralarına alarak gücünü yeniden toplama peşinde. Ancak geride kalan sorular ve devam eden krizin etkileri koalisyonu zorlayacağa benziyor.

54 MİLLETVEKİLİ İLE YETİNİRLER Mİ?

Yaşanan krizi ele alan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, küçük partilerle yapılan kirli pazarlıklara dikkat çekti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın 54 vekil karşılığında DP, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini iddiasını köşesine taşıyan Barlas, bu partilerin uzun süreçte daha büyük taleplerle masaya geleceğini yazdı.