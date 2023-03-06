Masa dağıldı! Geride kaos kaldı: Bay Bay Kemal'in 4 kabusu ve kurulmadan yıkılan ilk koalisyon

Aylarca süren toplantıların ardından 6'lı koalisyon İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismine karşı çıkmasının ardından dağıldı. 5 parti olarak yoluna devam etme kararı alan masada, sol partiler ve HDP'yi aralarına alarak gücünü yeniden toplama peşinde. Ancak geride kalan sorular ve devam eden krizin etkileri koalisyonu zorlayacağa benziyor.
54 MİLLETVEKİLİ İLE YETİNİRLER Mİ?
Yaşanan krizi ele alan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, küçük partilerle yapılan kirli pazarlıklara dikkat çekti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın 54 vekil karşılığında DP, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini iddiasını köşesine taşıyan Barlas, bu partilerin uzun süreçte daha büyük taleplerle masaya geleceğini yazdı.
Barlas'ın yazısından önemli bölümler:
Bu 4 lider, 54 miletvekili ile yetinir mi sizce? Davutoğlu'nun asla 10 milletvekili ile ikna olmayacağını düşünüyorum. Saadet ve Demokrat Parti'nin oyları sıfıra çok yakın olduğu için kaç miletvekili verirsen kabul ederler. Ama Babacan ve Davutoğlu mecliste grup kurmak isteyecektir. Yani en az 20 milletvekili koltuğuna ihtiyaçları var.
Öyle bir ihtimal görünmüyor ama diyelim Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Bu 4 liderin sadece meclisten değil bürokrasiden de talepleri olacak. Karar verici her mekanizmada yer almak isteyecekler.
Kılıçdaroğlu masaya ne zaman kritik bir mesele getirse bu 4 liderin onayını almak isteyecek ve pazarlık masası yeniden kurulacak.