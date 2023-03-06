MART AYI AİLE DESTEK ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ÖDEME TAKVİMİ! 4,5,6,7,8,9 Mart 2023 | Aile destek parası ne kadar?

Aile destek ödeme tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2023 Mart ayı Aile destek parasının yatacağı tarihler...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek ödemelerinin mart ayında yatacağı tarih henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde aile destek ödemlerinin yatırılması bekleniyor. Tarih açıklandığı zaman habere eklenecek.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile destek programı ödemeleri 850-1250 TL arasında yapılıyor.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL