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    • Ekonomi
    • 06.03.2023 08:56
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    • 06.03.2023 08:57
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    MART AYI AİLE DESTEK ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ÖDEME TAKVİMİ! 4,5,6,7,8,9 Mart 2023 | Aile destek parası ne kadar?

    Aile destek ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Her ay ödenen aile destek ödemelerinin mart ayında yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatack? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    Aile destek ödeme tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 2023 Mart ayı Aile destek parasının yatacağı tarihler...

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile destek ödemelerinin mart ayında yatacağı tarih henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde aile destek ödemlerinin yatırılması bekleniyor. Tarih açıklandığı zaman habere eklenecek.

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

    Aile destek programı ödemeleri 850-1250 TL arasında yapılıyor.

    450 TL ve altı - 1.250 TL
    450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
    911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
    1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile destek ödemeleri her ay gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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        Haberler Ekonomi MART AYI AİLE DESTEK ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ÖDEME TAKVİMİ! 4,5,6,7,8,9 Mart 2023 | Aile destek parası ne kadar?
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