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    • Haberler
    • 06.03.2023 10:19
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    • 06.03.2023 10:19
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    Berat Kandili'nde kader değişir mi? Diyanet'e göre Berat Kandili'nde alın yazısı değişir mi? Peygamber Efendimiz Berat gecesi ne yapardı?

    İslam alemi için oldukça önemli yerler arasında yer alan Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer zamanlardakilere göre kat kat sevaplı olduğuna inanılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) bir Hadis-i Şeriflerinde Berat Gecesi'nin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir. Peki, Berat Kandili'nde kader değişir mi? Diyanet'e göre Berat Kandili'nde alın yazısı değişir mi? Bu gece neler oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Berat Kandili’nde kader değişir mi?

    Şaban ayının 15. gecesine Berat gecesi denir. Berat gecesinin diğer gecelerden farklı bir tarafı vardır. Berat Kandili, bereketli, feyizli, mübarek ve kudsi bir gecedir. Peki, Berat Kandili'nde kader değişir mi? Diyanet'e göre Berat Kandili'nde alın yazısı değişir mi? Peygamber Efendimiz Berat gecesi ne yapardı? İşte merak edilenler...

    DİYANET'E GÖRE BERAT KANDİLİ'NDE KADER DEĞİŞİR Mİ?

    Kader değişir mi?

    İnsan, kaderinin ne olduğunu bilmemektedir. Dolayısıyla insana düşen Allah'ın verdiği akıl, irade ve imkânlar çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapma gayret ve şevki içinde olmaktır. Allah'a bakan yönüyle ise kader O'nun olmuş ve olacak her şeyi bilmesidir. Esasen O'nun her şeyi bilmesi, O'nun mutlak ulûhiyetinin gereğidir. Bu açıdan bakıldığında kaderin değişmesinden söz etmek Allah'ın ilminin değişmesinden söz etmek demektir; bu ise mümkün değildir. Dolayısıyla kaderde değişme bahis konusu olamaz.



    Ancak bazı İslam âlimleri Allah'ın dilemesi hâlinde kaderin değişebileceğini söylemişlerdir. Onlara göre, kader, Allah'ın takdiri, kaza ise bunun gerçekleşmesidir. Bazen Allah, kuluna lütufta bulunarak takdir ettiği hükmü gerçekleştirmeyebilir.

    Kaderin değişebileceğini belirten âlimler kaderi, kader-i mutlak (değişmez kader) ve kader-i muallâk (şarta bağlanmış kader) diye ikiye ayırmışlardır. Değişmenin ilkinde değil, ikincisinde yani şarta bağlı kaderde olabileceğini kaydetmişlerdir. Onlara göre, sadakanın belayı def edeceğini, sıla-i rahim yapmanın ömrü uzatacağını belirten hadisler bunu teyit etmektedir. Esasen, Allah'ın ezeli ilmi bağlamında düşünüldüğünde, bu ikinci kaderde de bir değişikliğin olmadığını, zira Allah'ın, şarta bağlı konularda da kulların nasıl davranacaklarını bilerek kaderi belirlediğini söyleyebiliriz.

        BERAT ANLAMI NE DEMEKTİR?

        Berat, Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Kur'ân-ı Kerim'de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43) ve müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde berâet kelimesi geçmektedir. Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır.

        BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

        Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Berat gecesinin fazileti amel defterinin yazılmasından ileri gelir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin fazilet ve önemini şöyle anlatmıştır;

        -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

        -Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

        -Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

        -Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

        BERAT GECESİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

        Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğaca ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.

            BERAT GECESİ NE OLDU?

            Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

            Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
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            Haberler Haberler Berat Kandili'nde kader değişir mi? Diyanet'e göre Berat Kandili'nde alın yazısı değişir mi? Peygamber Efendimiz Berat gecesi ne yapardı?
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