SGK önünde EYT izdihamı: Geceden sıraya girdiler!

"BURAYA SABAHIN KÖRÜNDE GELDİM SIRA BEKLİYORUZ"

EYT işlemleri için Şişli SGK Binası önünde bekleyen Yaşar İşleyen, daha önceden yaşadığı bir iş kazası nedeniyle bağlanan maaş yüzünden e-devletten başvuru yapamadığını ifade ederek "E-devletten yapılıyormuş ama ben iş kazası geçirmiştim. Devlet bana küçük bir maaş bağladı. Ben maaş bağlandığı için e-devletten işlem yapamıyorum. Onun için burada beklemek zorundayım. Burada şu an ikinci bir işlem yapılacak. Prim doldu, yaş doldu, bekliyoruz bakalım" dedi.