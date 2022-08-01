Soyer'in 'yüzülebilir körfez' vaadi yalan oldu: Pislik götürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Tunç Soyer'in verdiği 'Yüzülebilir Körfez' vaadi hayal oldu. CHP'li Soyer, "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini öne sürmüştü

"KOKUYU TAHMİN EDİN"

Aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor.