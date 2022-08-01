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    • 01.08.2022 16:42
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    Soyer'in 'yüzülebilir körfez' vaadi yalan oldu: Pislik götürüyor

    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim zamanı vaatlerinden 'temiz körfez' projesi 3 yılın ardından adeta hayal oldu. Soyer'in "Göreve geldikten 3 yıl sonra burada yüzeceğim" dediği Bostanlı sahilinin son hali içler acısı durumda. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde çöplerin yüzdüğü körfezde, bir kaplumbağa ölüsü de görüntülere yansıdı. CHP'nin uzun süredir yönetimini üstlendiği İzmir'de, kanalizyon kokusu, su kesintisi gibi temel sorunların bile çözülememesi vatandaşları çileden çıkarıyor.

    ’Yüzülebilir körfez’ vaadi yalan oldu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Tunç Soyer'in verdiği 'Yüzülebilir Körfez' vaadi hayal oldu. CHP'li Soyer, "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini öne sürmüştü

    "KOKUYU TAHMİN EDİN"
    Aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor.

    Görüntülerde bir kamplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş, "kokuyu tahmin edin" notunu düştü.

    3 YIL SONRA YÜZECEĞİM
    Soyer, göreve gelmeden önce " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

        Ancak gelinen noktada, Körfez'deki kirlilik hala devam ederken, Soyer geçtiğimiz yıl "3 yıl" sözünü değiştirerek "Görev süremin sonuna kadar Körfez'de yüzeceğim" dedi.

        AK PARTİ'DEN ÇÖZÜM
        Öte yandan; Köfrez kirliliğinin son bulmasında AK Parti kanadı yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması gerektiğini belirtti.

        AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda" diyerek çalışmalarda katedilen yolu yeterli olmaması yönüyle eleştirdi.

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