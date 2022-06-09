CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için akılalmaz savunma: 2 bin yıldır var

TARİHÇESİNİ ANLATTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Körfezi'ndeki ilk kirlilik makalesinin 1931 yılında Alman bilim insanları tarafından yazıldığını söyledi. Körfez'deki kirliliğin tarihçesi hakkında Yeni Asır'a konuşan Yaşar, "Bahçet Uz'un belediye başkanı olduğu dönemde bu incelemeye göre bir proje planlanıyor. Bu projede 14 milyon lira gibi bir maliyet ortaya çıkıyor. O dönemde İzmir'in bütçesi yaklaşık olarak yıllık 800 bin lira. Bu proje tabii yapılamıyor. 1955 yılında çok büyük bir plankton patlaması yaşanıyor. Binlerce balık ölüyor. Bu tarihten sonra bu patlamalar 2-3 yılda bir yaşanıyor. 1960'lı yıllara gelindiğinde o dönemdeki Almanya İçişleri Bakanı kirliliğin yok olması için hazırlanan proje için destek olma teklifinde bulunuyor lakin ihtilal yıllarından kaynaklı bu gerçekleştirilemiyor. 1969 yılında Halkapınar'ın giderek kirlendiği görülüyor çünkü o bölgeyi fosseptik olarak kullanıyoruz. Yaklaşık 129 noktadan fosseptik girişi var. Bir proje yapılıyor ve 1974 yılında revize ediliyor ama yine yapılamıyor. Proje 1980 yılında başlayabiliyor ve 2002 yılında bitiyor" diye konuştu.