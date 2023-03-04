6'lıya bel bağlayan küresel çetenin planları suya düştü! Uluslararası basın karalar bağladı: Erdoğan haklı çıktı, yine kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" sözleriyle "seçim tarihi" tartışmalarına son verdi. Başkan Erdoğan'a karşı ortak aday çıkarmak için bir araya gelen 6'lı koalisyon 13. toplantısının ardından dağıldı. Seçimlere önem atfeden uluslararası medyada yaşanan kriz "muhalefetin çöküşü" olarak nitelendirildi. Değerlendirmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü pekiştirdiği belirtildi.

KAOSA SÜRÜKLENDİLER

Financial Times, "Türkiye'nin muhalefet ittifakı, Erdoğan desteğiyle parçalanıyor" başlığıyla önemli değerlendirmelerin yer aldığı bir analiz paylaştı. "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ortak bir muhalefet girişimi, ülkede kritik seçimlerin yapılmasına iki aydan biraz daha uzun bir süre kala kaosa sürüklendi." ifadelerinin yer aldığı analizde "HDP dışındaki tüm önde gelen muhalefet güçlerini içine alan ortak cephenin parçalanması, Erdoğan için bir itici güç." değerlendirmesinde bulundu.