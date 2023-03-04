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    • Haberler
    • 04.03.2023 12:27
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    • 04.03.2023 12:27
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    6'lıya bel bağlayan küresel çetenin planları suya düştü! Uluslararası basın karalar bağladı: Erdoğan haklı çıktı, yine kazanacak

    6'lı koalisyonun 13. toplantısı aylardır devam eden krizin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Diğer 4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda hem fikir olduğunu belirten Meral Akşener, masayı dağıtarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Çağrısı karşılıksız kalan Akşener'in atacağı yeni adım merakla beklenirken, 5 partinin kaldığı koalisyonun umutsuz durumu, uluslararası basında geniş yer buldu. Financial Times, yapılan hatalar nedeniyle muhalefetin Erdoğan'a çalıştığını belirterek kazanma ihtimalinin güçlendiğini vurguladı. Uluslararası siyasi dergi Politico, "muhalefet içindeki çatlağın büyüdüğünü" belirtirken, Yunan basınında "muhalefet çöküyor" başlığıyla paylaşılan analizde "Eninde sonunda dağılacaklar" sözleriyle Erdoğan'ın haklı çıktığına yer verdi.

    lıya bel bağlayan küresel çetenin planları suya düştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" sözleriyle "seçim tarihi" tartışmalarına son verdi. Başkan Erdoğan'a karşı ortak aday çıkarmak için bir araya gelen 6'lı koalisyon 13. toplantısının ardından dağıldı. Seçimlere önem atfeden uluslararası medyada yaşanan kriz "muhalefetin çöküşü" olarak nitelendirildi. Değerlendirmelerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü pekiştirdiği belirtildi.

    KAOSA SÜRÜKLENDİLER
    Financial Times, "Türkiye'nin muhalefet ittifakı, Erdoğan desteğiyle parçalanıyor" başlığıyla önemli değerlendirmelerin yer aldığı bir analiz paylaştı. "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ortak bir muhalefet girişimi, ülkede kritik seçimlerin yapılmasına iki aydan biraz daha uzun bir süre kala kaosa sürüklendi." ifadelerinin yer aldığı analizde "HDP dışındaki tüm önde gelen muhalefet güçlerini içine alan ortak cephenin parçalanması, Erdoğan için bir itici güç." değerlendirmesinde bulundu.

    CHP'DE İSYAN ÇAĞRISI
    Analiz kapsamında görüşlerine başvurulan siyasi danışmanlık şirketi Teneo'dan Wolfango Piccoli, "Bugün yaşananlar [muhalefetin] Erdoğan'ı devirme çabalarına büyük bir darbedir" dedi ve parçalanmış muhalefetin cumhurbaşkanının "en büyük varlığı" haline geldiğini ekledi.

    Piccoli, Akşener'in iki belediye başkanından birinin aday olması çağrısının aslında CHP içinde bir "isyan" çağrısı olduğunu söyledi.

        Kılıçdaroğlu, ittifakın Akşener'in partisinin desteği olmasa da "yolumuza devam edeceğine" söz verdiğini belirten Piccoli, CHP ve İYİ Parti hariç koalisyonun geri kalan dört üyesinin her birinin oyların yalnızca yüzde 1'ini aldığını söyledi.

        "ERDOĞAN'IN LEHİNE OLACAK"
        6'lı koalisyonun aday çıkarmadaki başarısızlığı ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, "'Muhalefetin parlama zamanı, liderlik tartışmasıyla krize dönüyor" ifadelerine yer verdiği analizinin yankıları sürerken Politico da dikkat çeken bir haber yayınladı.

        6'lı koalisyonda yaşanan krizin, muhalefet cephesinde şok dalgasına yol açtığını yazan dergi, "Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a meydan okuma yeteneği sorgulanıyor" ifadelerini kullandı.

        Akşener'in masayı devirmesinin sonuçlarına dikkat çeken Politico, "Muhalefetteki çatlak büyüyor" ifadeleriyle muhalefet partilerinin başarısızlığına vurgu yaptı.

            "Sorunu gideremezlerse, bu çatlak büyük olasılıkla Erdoğan'ın lehine olacak. Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a gerçek bir meydan okuma oluşturma yeteneği sorgulanıyor." ifadelerinin kullanıldığı analizde ortak aday üzerinde yaşanan derin görüş ayrılıklarına da vurgu yapıldı.

            Gözlemciler, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında dengeli siyaseten yürüten Erdoğan'ın, Batı ile bozulan ilişkileri sıfırlayarak yeni bir dönemi başlatacağını" belirtti.

            ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI
            Muhalefetin seçim krizine Yunan basını da kayıtsız kalmadı. Yunan gazetelerin gündemine Cumhurbaşkanlığı seçimleri damga vurdu.

            Yunan gazete Economico, AK Parti'nin seçim öncesinde oylarını sağlamlaştırdığına dikkat çekti. Asrın felaketinin yaşanmasının ardından yaşanan seferberlik ortamının, hükümete olan güveni pekiştirdiğine dikkat çeken gazete, muhalefetin yaşadığı krizin sonuçlarına da dikkat çekti.

            6'lı koalisyonda yaşanan anlaşmazlığın, Akşener'in de ayrılığıyla had safhaya ulaştığına dikkat çeken gazete bu dalgalanmaların muhalefetin oylarında da olumsuz etkiye yol açtığını vurguladı.

            Economico, Başkan Erdoğan'ın seçim tarihindeki kararlığına da dikkat çekti.

            "ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI"
            Yunan gazete Ethnos da, 6'lı koalisyonun yaşadığı krizi ana sayfadan duyurdu. "Türkiye siyasetinde beklenmedik gelişmeler: Muhalefet çöküyor" başlığıyla krizi duyuran gazete, muhalefette büyük bir belirsizliğin yaşandığını söyledi.

                CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan gazete, Akşener'in masayı devirmesinin ardından önümüzdeki birkaç günün önemlş olduğuna dikkat çekti.

                Ethnos ayrıca, Başkan Erdoğan ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ın bugünleri önceden tahmin ettiğine yer veren Ethnos, "Eninde sonunda dağılacaklar" sözleriyle Erdoğan'ın haklı çıktığına yer verdi.

                Yunan gazete Kathimerini de 6'lı koalisyonda yaşanan krize dikkat çekerek anket sonuçlarına yer verdi. AK Parti'nin, deprem felaketinin ardından iddia edildiği gibi güç kaybetmediğine dikkat çeken gazete, yapılan anketlerde AK Parti'ye olan desteğin ilk sırada olduğuna vurgu yaptı.

                "RAKİPSİZ İLERLİYOR"
                Capital de 6'lı koalisyonda yaşanan son gelişmeleri mercek altına aldı. "Türk muhalafeti krizde" başlıklı haberinde Capital, Kılıçdaroğlu'nun koltukta olduğu 12 yılı aşkın sürede partisine ilerleme kaydetmekte başarısız olduğunu vurgulayan Capital, Erdoğan'ın seçim kampanyası sürecinde rakipsiz ilerlediğine dikkat çekti.
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                    Haberler Haberler 6'lıya bel bağlayan küresel çetenin planları suya düştü! Uluslararası basın karalar bağladı: Erdoğan haklı çıktı, yine kazanacak
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